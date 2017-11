Serie A. Mauro Icardi może zostać w Interze Mediolan do końca kariery

Szkoleniowiec Interu Mediolan Luciano Spalletti nie ukrywa, że jest pod wielkim wrażeniem gry napastnika Mauro Icardiego. Argentyński snajper "Nerazzurrich" w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań i strzelił tyle samo goli w Serie A. Zdaniem Spallettiego, Icardi robi wszystko, by przejść do historii klubu i nie można wykluczyć, że zostanie na San Siro do końca kariery.

- On kocha Inter. Zawsze kiedy z nim rozmawiam to widzę, że uwielbia ten klub, miasto, kolegów, kibiców. Jest z nimi bardzo mocno związany. Jestem absolutnie przekonany, że może zostać w Interze do końca kariery - powiedział Spalletti.

Właściciele Interu z Suning Group, na ten moment nie wyobrażają sobie zespołu bez bramkostrzelnego Argentyńczyka. Pytanie, co zrobią, jeśli pojawi się konkretna oferta opiewająca na 110 milionów euro. Taka kwota odstępnego jest wpisana w kontrakt piłkarza i obowiązuje tylko kluby spoza Włoch.

- To jasne, że każdy chciałby Icardiego. Przecież to normalne. Jest świetnym piłkarzem, pracuje dla zespołu, strzela gole i ma cechy przywódcze. Ja również chciałbym go w każdym zespole, który bym prowadził. Na szczęście teraz mam go u siebie - podkreślił Spalletti.

Od jakiegoś czasu spekuluje się, że latem pozyskać Argentyńczyka spróbuje Real Madryt. Prezydent "Królewskich" Florentino Perez ma dość nieskuteczności Karima Benzemy i chce sprowadzić na Santiago Bernabeu Icardiego, bądź Harry’ego Kane’a z Tottenhamu Hotspur. Pozyskanie drugiego z wymienionych będzie niezwykle trudnym zadaniem, dlatego prawdopodobnie Perez skoncentruje się na snajperze mediolańczyków.

Umowa Icardiego z Interem Mediolan obowiązuje do czerwca 2021 roku. Zawodnik pełni funkcję kapitana "Nerazzurrich". Klub z San Siro zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci zaledwie dwa punkty do prowadzącego SSC Napoli.

