Serie A. Trener Benevento: To szaleństwo, ale musimy wierzyć w utrzymanie

Do 19. kolejki musieli czekać kibice Benevento Calcio na historyczne zwycięstwo ich drużyny w Serie A. W sobotę "Czarownice" pokonały u siebie ChievoVerona 1-0 i mają na koncie cztery punkty. Szkoleniowiec beniaminka Roberto De Zerbi ciągle wierzy w utrzymanie.

Długo wyczekiwane trzy punkty zapewnił Benevento Massimo Coda. 29-letni napastnik w 64. minucie sprytnym strzałem pokonał Stefano Sorrentino.



Była to dopiero druga zdobycz punktowa "Czarownic" w tym sezonie. Wcześniej, w 15. kolejce, sprawili niespodziankę remisując na własnym boisku z Milanem 2-2. Mając na koncie cztery punkty drużyna w Benewentu zamyka tabelę i do bezpiecznego miejsca traci 11 punktów.

- Wiem, że to szaleństwo, ale musimy wierzyć w utrzymanie. W kilku poprzednich meczach zasługiwaliśmy już na wygrane, ale mieliśmy pecha. Teraz w końcu nam się udało. Pomoże to moim piłkarzom uwierzyć w to, że zasługują na Serie A - powiedział po meczu De Zerbi.

- Przed nami zimowe okno transferowe. To również może być dla nas przełomowy moment. Zobaczymy, co się wydarzy - dodał.

Blisko podpisania kontraktu ze ekipą De Zerbiego jest były zawodnik Legii Warszawa Guilherme. Cały czas nie było jednak oficjalnego komunikatu ze strony włoskiego klubu w sprawie pozyskania Brazylijczyka.

