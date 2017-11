SSC Napoli - AC Milan 2-1. Bramka Piotra Zielińskiego

SSC Napoli pokonało u siebie AC Milan 2-1 (1-0) w drugim sobotnim meczu 13. kolejki Serie A. Lider włoskiej ligi dominował od samego początku, a w 73. minucie bramkę zdobył Piotr Zieliński. Dla reprezentanta Polski było to trzecie ligowe trafienie w tym sezonie.

Zdjęcie Piotr Zieliński świętuje zdobycie bramki w szlagierze przeciwko Milanowi /AFP

W pierwszych 45 minutach gospodarze pokazali, dlaczego ich mecze ogląda się z taką przyjemnością. Każda akcja na połowie "Rossonerich" obfitowała w polot, nietuzinkowość i fantazję. Szczególnie niebezpieczne dla bramki Donnarummy był tercet Insigne, Mertens i Callejon, który siał spustoszenie w szeregach obronnych gości.



Efektem znaczącej przewagi był gol strzelony w 33. minucie przez największego nieobecnego rewanżowego meczu barażowego Włochy - Szwecja. Insigne uniknął spalonego, przejął długie podanie od Jorginho i nie dał szans następcy Buffona w bramce "Squadra Azzurra".

W przerwie piłkarze Vincenzo Montelli nie wyciągnęli wniosków. To Napoli rozpoczęło drugą połowę z wysokiego C, a dobrych sytuacji nie wykorzystali Mertens i Hamszik. Dopiero po godzinie gospodarze nieco spuścili z tonu, coraz częściej nastawiając się na kontrataki.



W 69. minucie Hamszika zmienił Piotr Zieliński i chwilę później mógł cieszyć się z gola. W kolejnej szybkiej akcji piłkę na lewym skrzydle opanował Mertens i zagrał prostopadle do Polaka, ten wpadł w pole karne i z ostrego kąta nie dał szans Donnarummie. Milan bardzo szybko zapłacił za zbyt otwartą grę.

Nie mając już nic do stracenia, goście do samego końca próbowali "kąsać".

Ich trud wynagrodzony został w pierwszej z pięciu minut doliczonych do regulaminowego czasu gry. Romagnoli popisał się pięknym wolejem z 25 metrów, a piłka po jego strzale jeszcze przed Reiną skozłowała, by finalnie znaleźć się w siatce. Czasu na doprowadzenie do remisu "Rossonerim" jednak nie wystarczyło.

Dzięki wygranej Napoli, przynajmniej do niedzieli, uciekło Juventusowi na cztery punkty. Wicelider swój mecz rozegra w niedzielę. "Bianconeri" z Wojciechem Szczęsnym w bramce zagrają w Genui z Sampdorią, w której kadrze znajdują się Bartosz Bereszyński, Dawid Kownacki i Karol Linetty. Początek meczu o godzinie 15:00.

BR



SSC Napoli - AC Milan 2-1 (1-0)

1-0 Lorenzo Insigne (33.)

2-0 Piotr Zieliński (73.)

2-1 Alessio Romagnoli (90.)