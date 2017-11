SSC Napoli - Juventus Turyn. Gonzalo Higuain najprawdopodobniej poza grą

Gonzalo Higuain niemal na pewno opuści hitowe spotkanie Serie A pomiędzy SSC Napoli a Juventusem Turyn. Napastnik będzie miał operowaną lewą rękę.

Zdjęcie Gonzalo Higuain /MARCO BERTORELLO /AFP

Według włoskiego Sky Sports Higuainowi będzie potrzebna operacja kontuzjowanej lewej ręki. Ma ona zostać przeprowadzona w najbliższym czasie.



Dodatkowym smaczkiem pojedynku miał być fakt, że Higuain trafił do Juventusu właśnie z Napoli za gigantyczną sumę 90 milionów euro.



Snajper "Starej Damy" w tym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zdobył 10 bramek. Jego Juventus zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli i będzie próbował odrobić straty, by po raz siódmy z rzędu zdobyć mistrzostwo Włoch.



Przed drużyną Massimiliano Allegriego ciężkie zadanie, gdyż Napoli w tym sezonie nie przegrało jeszcze w Serie A. Z 12 zwycięstwami i dwoma remisami zajmują pierwsze miejsce w tabeli włoskiej ekstraklasy.



WG



