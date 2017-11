Bolesna kontuzja Mariusza Wlazłego

Bolesnej kontuzji doznał Mariusz Wlazły w środowym meczu z Aluronem Wartą Virtu Zawiercie. U kapitana siatkarzy PGE Skry Bełchatów istnieje podejrzenie pęknięcia żebra, co oznacza, że nie wystąpi w najbliższych spotkaniach swojego zespołu.

"Mariusz w drugim secie zderzył się Patrykiem Czarnowskim. Co prawda dokończył ten mecz, ale ból nie ustał do dziś. Badania wykazały podejrzenie pęknięcia żebra, ale więcej będziemy wiedzieć po tym, jak zejdzie obrzęk. W tej chwili najbardziej dokuczliwy jest ból, czekamy aż on ustanie i zobaczymy, w którą stronę sytuacja będzie się rozwijać" - powiedział w piątek prezes PGE Skry Konrad Piechocki.

Dodał, że z tego względu nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa przerwa siatkarza w treningach i meczach. Jego udział w najbliższych ligowych spotkaniach bełchatowian jest jednak wykluczony.

"W tym przypadku nie ma żadnego działania, które mogą coś przyspieszyć. Dla nas to ogromna strata, bo w najbliższym czasie będziemy musieli radzić sobie bez naszego kapitana. Sportowcy występują z pękniętymi żebrami, ale nie zamierzamy w żaden sposób ryzykować zdrowiem zawodnika. Tym bardziej, że przed nami w grudniu Klubowe Mistrzostwa Świata" - podkreślił szef klubu z Bełchatowa.

W sobotę wicemistrzowie kraju na własnym parkiecie zmierzą się z trzecim w tabeli ekstraklasy GKS Katowice (godz. 15), a w środę w zaległym spotkaniu 1. kolejki podejmą Trefl Gdańsk (godz. 18). W tych spotkaniach Wlazłego będzie zastępował jego zmiennik Szymon Romać.