Siatkarska LM. Bednorz: po wyjściu z takiej grupy będziemy mocniejsi

Siatkarze PGE Skry oceniając losowanie grup Ligi Mistrzów podkreślili, że trafili na silnych rywali, ale będących w ich zasięgu. - Na pewno nie będzie łatwo, ale jeśli wyjdziemy z takiej grupy, będziemy o wiele mocniejsi - zaznaczył przyjmujący bełchatowian Bartosz Bednorz.

Zdjęcie Siatkarz PGE Skry Bełchatów Bartosz Bednorz (z prawej) i Łukasz Kaczorowski (z lewej) z Aluronu Virtu Warty Zawiercie podczas meczu Ekstraklasy /Grzegorz Michałowski /PAP

Wicemistrzowie Polski w piątkowym losowaniu europejskich pucharów w Moskwie trafili do grupy C Ligi Mistrzów, w której będą rywalizowały aż dwa zespoły z Rosji - wicemistrz kraju Dynamo Moskwa i brązowy medalista rosyjskich rozgrywek Lokomotiw Nowosybirsk. Stawkę uzupełnił najlepszy obecnie francuska ekipa - Chaumont VB 52 Haute Marne.

Siatkarze PGE Skry oceniając grupowych rywali przyznawali, że to wymagające drużyny, ale jak wskazywali ich celem jest wywalczenie awansu do kolejnej rundy tych rozgrywek.

- Mamy mocna grupę, ale jeżeli chcemy ją wygrać, a zawsze stawiamy sobie najwyższe cele, to musimy pokonać każdego. Nawet tych najmocniejszych. Na pewno nie będzie łatwo, ale jeśli wyjdziemy z takiej grupy będziemy o wiele mocniejsi. Znamy swój potencjał i w tych ważnych spotkaniach będziemy grać jeszcze lepiej niż w ekstraklasie - zapewnił przyjmujący drużyny z Bełchatowa Bednorz.

Serbski środkowy Srecko Lisinac żałował, że PGE Skra trafiła na dwa kluby z Rosji. - Moglibyśmy trafić rywala z innego kraju. To trzy dobre drużyny, ale uważam, że mamy szansę grać z nimi na tym samym poziomie i walczyć o zwycięstwo - powiedział i dodał, że on i jego klubowi koledzy nie mogą doczekać się już pierwszego spotkania w LM.

Karol Kłos żartował natomiast, że bełchatowian czekają dalekie podróże do Rosji, gdzie na pewno będzie zimno. - A pod względem sportowym myślę, że są to mocne zespoły, ale chyba w zasięgu. To nie jest Zenit Kazań - ocenił środkowy.

Faza grupowa LM rozpocznie się 5 grudnia i potrwa do 28 lutego. Awans uzyskają po dwa zespoły z każdej z pięciu grup oraz dwie drużyny z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

Bartłomiej Pawlak