WT w siatkówce plażowej: jedna polska para w turnieju głównym

Siatkarki plażowe Katarzyna Kociołek (UKS SMS Łódź) i Aleksandra Gromadowska (MKS MOS Wrocław) przeszły eliminacje i wystąpią w głównej części zawodów World Tour w Sydney. Na kwalifikacjach zatrzymały się dwie pozostałe polskie pary.

Kociołek i Gromadowska w pierwszej fazie eliminacji miały "wolny los", a w drugiej pokonały Nowozelandki Melissę Ruru i Danielle Quigley 2:0 (21:15, 21:17).

Jagoda Gruszczyńska (UKS SMS Łódź) i Agata Ceynowa (wychowanka KS Zatoka 95 Puck) na otwarcie wygrały z reprezentantkami Papui-Nowej Gwinei Emily Afali Bae i Michelle Shirley Walo 2:0 (21:4, 21:11), ale później przegrały ze Słowenkami Tjasą Jancar i Tjasą Kotnik 0:2 (10:21, 18:21).

Krótko trwała przygoda z australijskim turniejem Szymona Trałki i Tomasza Gortycha. W pierwszej rundzie kwalifikacji przegrali z Japończykami Takumim Takahashim i Jumpei Ikedą 0:2 (15:21, 19:21).

Impreza w Sydney to ostatnie zawody WT w tegorocznym cyklu, choć dla wielu duetów to już... pierwsza impreza nowego sezonu. Do Australii poleciały - w ramach ogrywania się - same młode polskie pary. Te starsze niedawno rozpoczęły przygotowania i trenują w kraju. Gruszczyńska ma w kolejnym roku na stałe występować z Ceynową. Ostatnio była partnerką Kingi Kołosińskiej (AZS UMCS TPS Lublin), ale teraz ta druga ponownie połączyła siły z wracającą po urodzeniu synka Moniką Brzostek (AZS UMCS TPS Lublin).