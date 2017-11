WT w siatkówce plażowej: reprezentantki gospodarzy wygrały w Sydney

Australijskie siatkarki plażowe Mariafe Artacho i Taliqua Clancy wygrały turniej World Tour w Sydney, ostatnie zawody cyklu w tym roku. W finale reprezentantki gospodarzy pokonały Chinki Fan Wang i Xinyi Xię 2:0 (21:17, 21:14).

Turniej w Sydney dla wielu par to już... pierwsza impreza nowego sezonu. Do Australii poleciały - w ramach ogrywania się - same młode polskie duety. Te starsze niedawno rozpoczęły przygotowania i trenują w kraju.

Katarzyna Kociołek i Aleksandra Gromadowska odpadły w 1/8 finału, kiedy przegrały z Japonkami Sayaką Mizoe i Suzuką Hashimoto 0:2 (16:21, 11:21). Jagoda Gruszczyńska i Agata Ceynowa nie przeszły kwalifikacji, podobnie jak Szymon Trałka i Tomasz Gortych.

W rywalizacji mężczyzn najlepsi okazali się Kanadyjczycy Ben Saxton i Grant O'Gorman. W finale pokonali Francuzów Youssefa Krou i Quincy'ego Aye 2:0 (21:8, 21:16).