Francja trzecim uczestnikiem 16. edycji Memoriału Wagnera

Znamy trzeciego uczestnika 16. Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Do Polski i Rosji dołączyła Francja - mistrz Europy z 2015 roku. Turniej odbędzie się od 24 do 26 sierpnia.

Zdjęcie Earvin N'Gapeth to największa gwiazda reprezentacji Francji /AFP

Dla "Trójkolorowych" to będzie trzeci występ w Memoriale Wagnera. Dwa lata temu zajęli trzecie miejsce, a w ubiegłorocznej ecycji uplasowali się na drugiej pozycji.



"Obecność Francuzów w 16. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, to dowód na to, że impreza cały czas cieszy się dużym prestiżem wśród reprezentacji na całym świecie. Z drugiej strony - to również gwarancja najwyższego poziomu sportowego turnieju, który odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia tego roku. Wszak "Trójkolorowi" dołączyli do Polaków i Rosjan, a to jeszcze nie wszystko, ponieważ czwarty uczestnik także będzie zespołem ze ścisłej światowej czołówki. - zapewnił Jerzy Mróz, pomysłodawca i organizator Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.



W ubiegłym roku turniej wygrali Polacy. Na podium znaleźli się jeszcze Francuzi i Rosjanie. Czwartą pozycję zajęła Kanada.