Vital Heynen oficjalnie kandydatem na trenera reprezentacji Polski siatkarzy

Słynny belgijski trener Vital Heynen jest w gronie kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy.

Zdjęcie Vital Heynen /AFP

O tym, że Heynen chce prowadzić "Biało-Czerwonych" media już informowały, ale były to wiadomości nieoficjalne. Teraz już spekulacji nie ma, o czym zakomunikował Sport Pro Agency reprezentująca interesy Belga.



"Z przyjemnością informujemy, że nasz klient trener Vital Heynen został zaproszony przez PZPS do udziału w procesie rekrutacji nowego szkoleniowca męskiej reprezentacji Polski. Zaproszenie to przyjął i dzisiaj złożyliśmy w jego imieniu wszystkie wymagane dokumenty w siedzibie PZPS" - czytamy w oświadczeniu zamieszonym na jednym z portali społecznościowych.



Siatkarska centrala szuka nowego trenera kadry od września, kiedy to został zwolniony Ferdinando De Giorgi. Włoch stracił posadę z powodu słabego występu "Biało-Czerwonych" w mistrzostwach Europy, których Polska była gospodarzem.



Prezes siatkarskiej centrali Jacek Kasprzyk jest zwolennikiem zatrudnienia polskiego szkoleniowca. W gronie potencjalnych kandydatów najczęściej wymienia się nazwiska Piotra Gruszki, Krzysztofa Stelmacha, Andrzeja Kowala i Jakuba Bednaruka. Polakom wyrósł groźny rywal, bo Heynen jest znakomitym fachowcem.



Reklama

Belg odnosił sukcesy w pracy klubowej, a także reprezentacyjnej. W swojej karierze pracował w klubach w Belgii, Niemczech, Turcji, Francji i w Polsce. W latach 2013-2015 był trenerem Transferu Bydgoszcz. Obecnie prowadzi niemiecki VfB Friedrichshafen. Pracę w klubie łączy z pracą w reprezentacji Belgii. W mistrzostwach Europy w Polsce "Czerwone Diabły" pod wodzą Heynena były rewelacją turnieju. Belgowie zajęli czwarte miejsce, co jest ich najlepszym osiągnięciem w historii występów w mistrzostwach Europy. Największy sukces Heynen odniósł z reprezentacją Niemiec zdobywając w 2014 roku brązowy medal mistrzostw Europy.

RK