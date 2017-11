Adam Małysz skomentował występ Polaków w Ruce

- Mam mieszane uczucia odnośnie niedzielnego konkursu i naszych reprezentantów - skomentował Adam Małysz występ "Biało-Czerwonych" w Pucharze Świata w fińskiej Ruce. Najlepiej z Polaków wypadł Dawid Kubacki, który zajął ósme miejsce. Poniżej oczekiwań spisał się Kamil Stoch.

Zdjęcie Kamil Stoch /AFP

Tydzień temu Stoch zajął drugie miejsce w Wiśle. Kibice liczyli na podium lidera polskiej kadry także w Ruce. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi nie będzie jednak miło wspominał tego występu. Stoch zajął dopiero 20. miejsce, a o takim wyniku zadecydowała nieudana próba w pierwszej serii. W finale zawodnik z Zębu pokazał, że to był wypadek przy pracy. Wystarczyło to tylko do awansu z 27. ma 20. miejsce.



Szansę na podium miał Dawid Kubacki, który po pierwszym skoku był sklasyfikowany na czwartej pozycji. W finale jednak spadł na ósmą lokatę. Piotr Żyła zajął 11. miejsce, Maciej Kot 16., Stefan Hula 21., a Jakub Wolny 30.



"Z jednej strony cała szóstka weszła do drugiej serii i zdobyła punkty, lecz z drugiej wszyscy wiemy, że stać chłopaków na lepsze występy. Poszczególne skoki były dobre, brakuje jeszcze stabilizacji i powtarzalność. Same zawody były ciekawe, w miarę sprawiedliwe, a poziom konkursu wysoki. No i niespodziewany zwycięzca - Jernej Damjan, którego nie było na inauguracji w Wiśle. To tylko potwierdza, że mamy początek sezonu i jeszcze sporo się wydarzy" - napisał Małysz na jednym z portali społecznościowych.



Sensacyjnym zwycięzcą konkursu w Ruce był Jernej Damjan. Słoweniec prowadził już po pierwszej serii. Wytrzymał ciśnienie w finale i mógł świętować drugi w karierze triumf w Pucharze Świata.

Reklama

RK

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w Ruce. Skok Dawida Kubackiego w I serii (wideo) Eurosport

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Junshiro Kobayashi (Japonia) 126 2. Jernej Damjan (Słowenia) 100 3. Danie Andre Tande (Norwegia) 95 4. Johan Andre Forfang (Norwegia) 93 5. Kamil Stoch (Polska) 91 6. Richard Freitag (Niemcy) 90 7. Andreas Wellinger (Niemcy) 89 8. Stefan Kraft (Austria) 80 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 61 10. Piotr Żyła (Polska) 60 11. Dawid Kubacki (Polska) 58 Zobacz pełną tabelę