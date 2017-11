Słoweniec Jernej Damjan niespodziewanie wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął ósme miejsce.

"Biało-Czerwoni" w niedzielnym konkursie mają coś do udowodnienia po tym, jak w sobotę - z powodu dyskwalifikacji Piotra Żyły - nie byli w stanie znaleźć się na podium "drużynówki".

Na liście startowej znajduje się sześciu Polaków - w tym lider naszych skoczków Kamil Stoch. Podium w Wiśle przed tygodniem sprawiło, że kibice wierzą, iż Orzeł z Zębu może powalczyć w Finlandii o zwycięstwo.

W piątkowych kwalifikacjach najlepiej spisał się Stefan Kraft, który w "drużynówce" pobił, skokiem na odległość 147,5 metra, rekord skoczni.

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" na belce usiadł Jakub Wolny. Nasz zawodnik uzyskał 124 metry (117,1 pkt) i z tym wynikiem mógł śmiało myśleć o występie w serii finałowej. Słynny Fin Janne Ahonen, który skakał po Wolnym, wylądował aż osiem metrów bliżej. Polaka z pierwszego miejsca zepchnął Jernej Damjan. Słoweniec miał znakomitą próbę. Wylądował na 140. metrze i z wysoką notą 148,2 pkt oczywiście objął prowadzenie.

Zawodnicy z pierwszymi numerami startowymi mieli duże kłopoty, żeby dolecieć do 120 metra. Tę barierę pokonał, i to o siedem metrów, Rosjanin Denis Korniłow. Ten wynik pozwolił mu wyprzedzić Wolnego. Udaną próbę miał również Anze Semenic. Słoweniec skoczył 128,5 m (126,1 pkt). Wówczas na dwóch pierwszych lokatach mieliśmy Słoweńców - Damjana i Semenica. Rozdzielił ich Szwajcar Simon Ammann dzięki skokowi na 132 metry (130 pkt).

Do walki ruszyli coraz lepsi zawodnicy, a co za tym idzie, oglądaliśmy coraz dłuższe próby. Cały czas jednak na czele znajdował się Damjan. Na pozycję wicelidera wskoczył za to Austriak Manuel Poppinger (134 m, 135,4 pkt). Wolny czekał z niecierpliwością. Dwóch zawodników musiało skoczyć gorzej od Polaka, żeby zakwalifikował się do drugiej serii. Bez problemów do finału awansował Maciej Kot, który miał trudne warunki atmosferyczne, ale uzyskał 126,5 m (129,7 pkt).

W sobotę Norwegowie w znakomitym stylu wygrali "drużynówkę". Johann Andre Forfang potwierdził wysoką formę szybując na 136,5 m (145,5 pkt). Świetnie zaprezentował się także jego rodak Robert Johansson, który wylądował dwa metry dalej (147 pkt).

Fantastyczny skok oddał Dawid Kubacki. Nasz zawodnik uzyskał aż 138 m i z notą 146,1 pkt plasował się na trzeciej pozycji. Kubackiego wyprzedzali tylko Damjan i Johansson.



Piotr Żyła nie chciał być gorszy od kolegi z kadry i również spisał się świetnie. Skoczył tyle samo co Kubacki, ale miał niższą notę 142,3 pkt. Stefan Hula nie poleciał aż tak daleko. Wynik 127 m dał mu jednak występ w finale. Powody do radości miał także Wolny, bo zakwalifikował się do drugiej serii.



Ostatni zawodnicy skakali w trudnych warunkach. Kamil Stoch uzyskał tylko 126 m (119,6 pkt). Nieudaną próbę miał także rekordzista skoczni Austriak Stefan Kraft (126 m).

Po pierwszej serii prowadzi Damjan. Drugi jest Johansson, a trzeci Norweg Daniel Andre Tande. Najlepszy z Polaków Kubacki plasuje się na czwartej lokacie. Miejsca pozostałych "Biało-Czerwonych": Żyła 7., Kot 18., Stoch 27., Hula 29., Wolny 30.

Finałową serię otworzył Wolny, który jednak zepsuł skok. Wylądował aż 10 metrów bliżej niż w pierwszej próbie. "Odpalił" za to Hula, który poleciał aż na 137,5 m (257,9 pkt). Zdecydowanie lepiej zaprezentował się także Stoch. Lider "Biało-Czerwonych" wylądował aż na 138. metrze i z łączną notą 258,1 pkt objął prowadzenie. Stoch krótko cieszył się z pozycji lidera, bo klasę pokazał Kraft. Austriak osiągnął aż 145 m (276,7 pkt), czym pokazał, że nieudany skok z pierwszej serii był wypadkiem przy pracy. Podobnie zresztą, jak w przypadku Stocha.

Satysfakcję może czuć Maciej Kot, który w finale skoczył 135 m (265,2 pkt). Polak jest obecnie trzeci za Kraftem i Japończykiem Taku Takeuchim. Nowym liderem został Markus Eisenbichler. Niemiec wprawdzie nie skoczył tak daleko jak Kraft, bo uzyskał 139,5 m, ale przewagę z pierwszej serii miał na tyle dużą, że wyprzedził Austriaka. Liczyliśmy na to, że może Żyła zmieni Eisenbichlera na czele. Polak nie zawiódł, ale 134 m (279,4 pkt) to było za mało. Szybko okazało się również, że na podium Żyła nie ma szans.

W końcu znalazł się zawodnik, który zrzucił Eisenbichlera z pozycji lidera. Dokonał tego Forfang. Norweg poszybował aż na 142 m (298,6 pkt).

Kubacki miał szansę, żeby zaatakować podium. Niestety, nie udało się. Skok naszego zawodnika na 135 m (282 pkt) nie wystarczył. Co więcej, Kubacki nie utrzymał wysokiego miejsca z pierwszej serii.

Damjan wytrzymał presję i w finale wylądował na 142. metrze, co dał mu drugie w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata.