PŚ w skokach. Małysz po drużynówce i dyskwalifikacji Żyły: Trudno to komentować

Polscy skoczkowie zajęli szóste miejsce w konkursie drużynowym w Ruce po dyskwalifikacji Piotra Żyły w pierwszej serii. - Ta dyskwalifikacja była bardzo bolesna - stwierdził po zawodach Adam Małysz.

Żyła miał skakać jako pierwszy z Orłów. Dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon sprawiła, że Polacy zaczęli punktować dopiero od drugiej kolejki i wyciągnęli zespół na szóste miejsce.

"Kuusamo ciągle jest dla nas pechowym miejscem i nie udało się go odczarować" - skomentował sobotnią rywalizację Małysz. "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy od marca ubiegłego roku wypadli z pierwszej trójki konkursu drużynowego.

"W dzisiejszej drużynówce walka o dobry rezultat skończyła się dla nas w zasadzie jeszcze zanim się zaczęła" - podkreślił na Facebooku Małysz.

"Piotrek Żyła musiał źle stanąć podczas kontroli kombinezonu i dlatego został zdyskwalifikowany. W drugiej serii skakał w tym samym stroju i wszystko było ok. Trudno to komentować" - stwierdził dyrektor reprezentacji.

"Zresztą w poprzednim sezonie nie mieliśmy ani jednej dyskwalifikacji. Na szczęście chłopaki nie podali się, we trzech wywalczyli awans do drugiej serii, a w niej jeszcze udało się awansować o jedno miejsce. Choć nie o to chodziło przecież, a ta dyskwalifikacja była bardzo bolesna" - podsumował.

Zawody wygrali Norwegowie przed Niemcami i Japonią.

Polska spadła na czwarte miejsce w Pucharze Narodów. Prowadzą Norwegowie.

