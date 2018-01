PŚ w skokach. Reprezentacja Polski na zawody w Willingen

Stefan Horngacher powołał na zawody Pucharu Świata w Willingen sześcioosobową kadrę w składzie: Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Nowa formuła turnieju potrwa od piątku do niedzieli.

Zawody PŚ w Willingen to ostatni sprawdzian formy dla skoczków przed wylotem na igrzyska olimpijskie w Pjongczangu.

Na niemieckim obiekcie zawodnicy wezmą udział w trzydniowym, nowatorskim turnieju o nazwie Willingen Five. Jak wskazuje nazwa, o końcowym rozstrzygnięciu zadecyduje pięć skoków: po dwa podczas sobotniego i niedzielnego konkursu oraz poprzedzające je próba w piątkowych kwalifikacjach.

Kamil Stoch będzie próbował odzyskać prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ, które stracił podczas loteryjnego, ze względu na warunki atmosferyczne, niedzielnego konkursu w Zakopanem.

Dzień wcześniej nasi skoczkowie wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata w Zakopanem. Nasz zespół w składzie: Kot, Hula, Kubacki i Stoch aż o 24,7 pkt wyprzedził Niemców. Było to trzecie zwycięstwo "Biało-Czerwonych" w konkursach drużynowych PŚ.



Program zawodów:



02.02.2018, piątek

- 15:30 - oficjalny trening

- 18:00 - kwalifikacje (Willingen Five)



03.02.2018, sobota

- 15:00 - seria próbna

- 16:00 - pierwsza seria konkursowa (Willingen Five)



04.02.2018, niedziela

- 09:30 - seria próbna

- 10:20 - pierwsza seria konkursowa (Willingen Five)

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Richard Freitag (Niemcy) 737 2. Kamil Stoch (Polska) 733 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 665 4. Daniel Andre Tande (Norwegia) 565 5. Stefan Kraft (Austria) 444 6. Junshiro Kobayashi (Japonia) 434 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 393 8. Anders Fannemel (Norwegia) 377 9. Robert Johansson (Norwegia) 366 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 338