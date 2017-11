PŚ w skokach. Sześciu Polaków powalczy dziś w kwalifikacjach w Kuusamo

Sześciu reprezentantów Polski będzie dziś walczyć o awans do drugiego w tym sezonie konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kwalifikacje w fińskim Kuusamo rozpoczną się o godz. 18. Transmisja w Eurosporcie.

Zdjęcie Stefan Hula /Andrzej Grygiel /PAP

Podobnie jak przed tygodniem w Wiśle, w Kuusamo w sobotę rozegrany zostanie konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. Trener Stefan Horngacher zabrał do Finlandii sześciu naszych reprezentantów: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Stefana Hulę i Jakuba Wolnego.

Dzisiejsze kwalifikacje będą miały dla naszych zawodników podwójną stawkę, bo walczyć będą także o miejsce w drużynie na sobotni konkurs.

W Wiśle słabiej spisał się Piotr Żyła i wiele wskazuje na to, że jeśli nie "odpali" w dzisiejszych kwalifikacjach, trener zdecyduje się na zmianę w "żelaznym" składzie drużyny. Mocno puka do niej Stefan Hula. Bardzo dobrze prezentował się w okresie przygotowawczym, a w Wiśle był lepszy od Żyły w kwalifikacjach, a w konkursie był siódmy ex aequo z... Żyłą.

Na skoczni w Ruce często rządzi wiatr przez co organizatorzy wielokrotnie byli zmuszani do przerywania i odwoływania zawodów, a kilku skoczków miało tam groźne upadki.

Wskazywał na to w rozmowie z serwisem Eurosport.interia.pl prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner: - Najważniejsze będą warunki w Kuusamo. Różnie tam z tym bywa.

Po inauguracyjnych zawodach w Wiśle sensacyjnym liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Japończyk Junshiro Kobayashi. Kamil Stoch traci do niego 20 punktów i o 20 wyprzedza broniącego Kryształowej kuli Stefana Krafta. "Biało-Czerwoni" będą bronić pozycji lidera w Pucharze Narodów.

MZ



Program zawodów w Kuusamo:

piątek, 24 listopada

16.00 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 25 listopada

14.45 - seria próbna

16.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 26 listopada

14.00 - seria próbna

15.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Junshiro Kobayashi (Japonia) 100 2. Kamil Stoch (Polska) 80 3. Stefam Kraft (Austria) 60 4. Richard Freitag (Niemcy) 50 5. Danie Andre Tande (Norwegia) 45 6. Daniel Huber (Austria) 40 7. Stefan Hula (Polska) 36 7. Piotr Żyła (Polska) 36 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 29 10. Dawid Kubacki (Polska) 26 ... Zobacz pełną tabelę