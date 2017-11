PŚ w skokach w Wiśle. Siedmiu Polaków w konkursie. Kraft wygrał kwalifikacje

Siedmiu reprezentantów Polski wywalczyło awans do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Wiśle-Malince. Kwalifikacje wygrał broniący Kryształowej Kuli Austriak Stefan Kraft. Najwyższe miejsce spośród "Biało-Czerwonych" zajął Kamil Stoch, który był piąty.

Zdjęcie Kamil Stoch /Andrzej Grygiel /PAP

Kraft osiągnął 126,5 m. Drugi był Niemiec Stephan Leyhe - 124,5 m, a trzeci Japończyk Junishiro Kobayashi - 126 m. Stoch skoczył 122 m.



Reklama

W seriach próbnych udanie zaprezentował się Jakub Wolny (123,5 i 124 m) i choć w kwalifikacjach wylądował bliżej (119,5), to zakwalifikował się do konkursu.

Austriak Daniel Huber, który wylądował najdalej na drugim treningu (129 m), tym razem osiągnął 122 m, co dało mu prowadzenie i pewny awans. Wyprzedził go dopiero Junshiro Kobayashi (126,5 m).

Świetnie zaprezentował się Stefan Hula. Skoczył 124 m, co było drugim wynikiem po skokach 46 zawodników. Fatalnie z kolei spisał się Jan Ziobro. Słabo skakał na treningach i w kwalifikacjach nie doczekał się przełamania. Osiągnął zaledwie 106 m, a na dodatek wylądował na obie nogi, za co sędziowie odjęli mu punkty i osiągnął jedną z najniższych not (84,3 pkt).

Pewnie awans wywalczył Dawid Kubacki. Wylądował na 121. metrze, a więc o dwa metry bliżej niż pierwszym treningu, na którym zajął trzecią lokatę.



Warunki na skoczni zaczęły się pogarszać. Kolejni skoczkowie lądowali bliżej, ale otrzymywali rekompensatę za niekorzystny wiatr. Nowym liderem został Niemiec Stephan Leyhe, choć skoczył 124,5 m, a więc 1,5 metra bliżej niż Kobayashi.



Przy niekorzystnym wietrze (aż 8,9 pkt rekompensaty) przeciętny skok oddał Piotr Żyła (115 m), ale w zupełności wystarczyło to, aby zdobyć przepustkę do niedzielnego konkursu. Lepiej poradził sobie Maciej Kot. Skoczył 120 m.

Dobry skok oddał Kamil Stoch - 122 m, dzięki czemu zajął piąte miejsce. Zdecydowanie najlepszy okazał się Kraft. Nie miał korzystnego wiatru (6,8 pkt rekompensaty), a mimo tego zaliczył 126,5 m.



Pechowo zakończyły się kwalifikacje dla Czecha Vojtecha Stursy. Krótko po wylądowaniu na 114. metrze stracił równowagę i przy dużej prędkości upadł. Opuścił skocznię o własnych siłach, ale kulejąc.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w Wiśle. Groźnie wyglądający upadek Stursy (wideo) Eurosport

Na obu treningach najlepszy był Kraft. Z naszych zawodników najwyższe miejsce w pierwszej serii zajął Kubacki, który był trzeci, a na drugim treningu siódmy był Stoch.

Niedzielny konkurs indywidualny rozpocznie się o godz. 15. W sobotę zawodników czeka "drużynówka" (godz. 16.00).



Inauguracyjne zawody Pucharu Świata rozgrywane są w Polsce po raz pierwszy w historii.

Wyniki Polaków:

5. Kamil Stoch 123,7 pkt (122 m) - awans



7. Stefan Hula 123,1 pkt (124 m) - awans

9. Maciej Kot 120,7 (120) - awans



13. Dawid Kubacki 120,2 (121) - awans



25. Jakub Wolny 112,9 (119,5) - awans

26. Piotr Żyła 109,9 (115) - awans



49. Aleksander Zniszczoł 98,4 (111,5) - awans



52. Klemens Murańka 94,9 (109,5)



56. Bartosz Czyż 92,8 (111)

59. Przemysław Kantyka 91,1 (109)

63. Paweł Wasek 86,1 (106)

65. Jan Ziobro 84,3 (106)

Zdjęcie Czołówka kwalifikacji; źródło: fis-ski.com /