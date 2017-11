PŚ w Wiśle. Konkurs drużynowy na żywo

Reprezentanci Polski walczą na skoczni w Wiśle-Malince w konkursie drużynowym rozpoczynającym sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Śledź przebieg zawodów z Interią!

Zdjęcie Maciej Kot /Andrzej Grygiel /PAP

(Uwaga: relacja nie odświeża się automatycznie, wciśnij F5).

Transmisja w Eurosport 1.

Nasz zespół występuje w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch. W tym samym składzie Polacy wygrali w marcu mistrzostwa świata w Lahti.

Niedzielny konkurs indywidualny rozpocznie się o godz. 15. Inauguracyjne zawody Pucharu Świata rozgrywane są w Polsce po raz pierwszy w historii.

Dzisiaj ważnym wydarzeniem będzie pożegnanie Jakuba Jandy, wspaniały czeski skoczek postanowił zakończyć karierę na naszej ziemi! Po zawodach osiem tysięcy polskich gardeł odśpiewa gromkie "Sto lat!" Jakubowi, który nad Wisłą czuje się jak u siebie. Zresztą w Wiśle wystarczy wyskoczyć na drugą stronę górki i już się jest w Czechach. Najlepiej wie o tym nasz znakomity piłkarz z MŚ 1982 r. Waldemar Matysik, który podczas obozu przygotowawczego w tej urokliwej miejscowości, został zawrócony przez WOP-istę: "Chłopczyku! Polska w drugą stronę! Tu jest Czechosłowacja" - tak napomniał naszego piłkarza żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza.



I seria

Zawodnicy ruszyli z 17. belki startowej. Alex Insam z Włoch poleciał na 109 m. Dla porównania, najlepszy w serii treningowej, a jakże, Kamil Stoch poleciał na 128,5 m!



Janne Ahonen skoczył na 111 m. Andreas Schuler ze Szwajcarii - odleciał na 113,5 m i wyszedł na prowadzenie. Rosjanin Aleksiej Romaszow doleciał do 111. metra. Czech Tomasz Vancura lądował na 113. metrze. Ryoyu Kobayashi z Japonii poleciał na 119.5 m i oczywiście wyprowadził swą ekipę na 1. miejsce. Timi Zajc ze Słowenii doleciał do 119. m, co dało Słoweńcom drugą pozycję. Johan Andre Forfang z Norwegii zaprezentował próbę na 121 m, co dało prowadzenie jego ekipie.



Markus Eisenbichler z Niemiec po lądowaniu na 123 m aż przykucnął i podparł skok, przez co Niemcy byli na 3. miejscu. Daniel Huber z Austrii poleciał pięknie na 126 m, co dało prowadzenie jego ekipie!

Piotr Żyła odpowiedział skokiem na 121 m. Dało nam to drugą lokatę. Ze stratą 4,5 pkt do Austriaków i przewagą "oczka" do Norwegii. Nad Japonią mieliśmy już pięć punktów zapasu, a nad Niemcami - 5,5.



Kolejność po 1. grupie zawodników:

1. Austria 125,4 pkt



2. Polska - 120,9 pkt



3. Norwegia - 119,6



4. Japonia - 115,9



5. Niemcy - 115,4



6. Słowenia - 115,2



W II grupie zawodników skaczący Janda dostał niesamowitą owację. Poniosła go tylko na 104.5 m. Daiki Ito odeciał aż na 119,5 m. Słoweniec Anże Semenić nie dał rady go przeskoczyć - osiągnął 115 m. Norwego Anders Fannemel poleciał na 121.5, co dało jego ekipie prowadzenie. Niemiec Richard Freitag doleciał na 122,5 m, czym ucieszył swego trenera, bo Niemcy wyszli na prowadzenie. Clemens Aigner odleciał na 119 m, co dało Austrii prowadzenie.

Dawid Kubacki, przy olbrzymiej wrzawie fanów, dał rady! Podniósł pięć w geście zwycięstwa po skoku na 125,5 m! Oczywiście zawodnik urodzony w Nowym Targu zapewnił nam prowadzenie o siedem punktów nad Austrią!



Kolejność po II grupie skaczących:



1. Polska 250,5 pkt

2. Austria 243,2

3. Niemcy 238,7

4. Norwegia 238,5

5. Japonia 233 pkt

6. Słowenia 222.6

7. Szwacjaria - 207

8. Rosja - 193 pkt

W trzeciej grupie zawodników Denis Korniłow z Rosji poleciał na 113 m. 45-latek Noriaki Kasai mógłby być tatą połowy skoczków z Pucharu Świata pokazał, że stare jest czasem jare - lądował dopiero na 121,5 m!



Daniel Andre Tande z Norwegii ponił poprzedników lotem na 126,5 m! Stephan Leyhe odpowiedział skokiem na 121 m, więc Niemcy nie wyprzedzili Norwegów.



Michael Hayboeck leciał na 124 m, dając Austrii 2. pozycję.

Maciej Kot pokazał nie tyle koci, co lwi pazur! Pięknie technicznie doleciał na 124 m! Prowadziliśmy, ale Norwegowie, po fenomenalnym locie Tandego zbliżyli się na 5,1 pkt.



Kolejność po III grupie skaczących:

1. Polska 375,8 pkt

2. Norwegia 370,7

3. Austria 366,8

4. Niemcy 358,4

5. Japonia 348,8

6. Słowenia 333,4

7. Szwacjaria - 306,6

8. Rosja - 289,9











Prosto z Wisły Michał Białoński, Waldemar Stelmach



Zdjęcie Gorąco pod skocznią im. Adama Małysza. Fot. Marcin Rapacz / INTERIA.PL