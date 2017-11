Festiwal wywrotek w Wiśle. Na twardym, nierównym zeskoku doszło w weekend do kilku upadków, niektórych nawet poważnych. Jedni krytykują pomysł rywalizacji w takich warunkach, inni bronią go, tłumacząc, że na początku sezonu nie wszyscy są jeszcze odpowiednio do niej przygotowani. A gdzie leży prawda? Tradycyjnie, gdzieś pośrodku. Między rozsądkiem i oczekiwaniami fanów oraz organizatorów.

Zdjęcie Rosjanin Denis Korniłow zaliczył upadek na skoczni w Wiśle /Andrzej Grygiel /PAP

Dwa dni skakania. Po dwa nieszczęśliwe zdarzenia na każdy z nich. W piątkowych kwalifikacjach najpierw próby sił z własnymi umiejętnościami i wybojami skoczni nie wygrał Siergiej Tkaczenko, później to samo spotkało Vojtecha Stursę. I o ile Kazach spokojnie podniósł się i na ubocze zszedł samemu, bez pomocy medyków, o tyle Czechem lekarze musieli się zająć i nawet gdy po wstępnej analizie medycznej znalazł się już na własnych nogach, to i tak wyraźnie utykał. W sobotę było podobnie. Jeszcze na treningu równowagi po wylądowaniu nie udało się utrzymać Aleksowi Insamowi. Włoch mimo to bardzo poturbowany nie był, gdyż już w konkursie drużynowym wystartował.



A tam o wiele poważniejsze problemy spotkały Denisa Kornilova. Rosjaninowi tuż po zetknięciu z podłożem odpięła się lewa narta, co znacznie go przechyliło, o utrzymaniu kontroli nad ciałem nie było już mowy, więc po niecałej sekundzie porządnie i boleśnie rąbnął o . Tutaj także nie obyło się bez opieki medycznej, a gdy już Kornilov wstał, to wyglądał niczym pięściarz po dwunastorundowej walce, poobijany, zszokowany. Już w trakcie konkursu zabrany do szpitala.

Gdy święto zmienia się w stypę

Żeby przekonać się o tym, jaki pokład emocjonalny niosą ze sobą upadki zawodników, należy przybyć na skocznię i choć przez chwilę poobserwować wówczas wydarzenia na trybunach. A wśród najgłośniejszych i najweselszych kibiców z Polski ten kontrast jest jeszcze bardziej odczuwalny. Gdy tylko dojdzie do pechowego zakończenia próby, to nagle sportowy festyn zamienia się w stypę. Milkną wszyscy fani, z głośników również dobija sugestywna cisza, a jedynym, którego słychać na skoczni, jest prowadzący zawody spiker. Dająca sporo do myślenia konsternacja trwa aż do momentu, w którym opatrywany bohater akcji opuści . Czy to z pomocą służb, czy też bez niej.

Zawsze kończy się to gromkimi brawami i życzeniami jak najszybszego powrotu do pełnej sprawności. Niby później wszystko jest już OK, zabawa powraca do punktu wyjścia, ale gdzieś w środku głowy, i to pewnie wszystkich osób obecnych na obiekcie, zostaje to, że przed chwilą młody chłopak zderzył się z twardym jak ściana śniegiem, i to przy prędkości dochodzącej do niemal stu kilometrów na godzinę.

Wielka Krokiew zamarła jak nigdy

Każdej osobie, która od co najmniej dekady interesuje się dyscypliną, jak żywo w takich momentach przypomina i jego fatalny, także w skutkach, upadek Jana Mazocha w Zakopanem 2007 roku. Akurat on miał jeszcze więcej pecha, równowagę stracił już w locie, po czym przywalił potężnie z kilku metrów na ubitą bulę. Wielka Krokiew zamarła wtedy jak nigdy wcześniej i nigdy później. Istniało bowiem spore zagrożenie, że na ich oczach ktoś może umrzeć. Lekarze ze szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie walczyli o życie pechowca, musieli wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej i wybudzili dopiero po niemal tygodniu.

Mazoch placówkę opuścił po dziesięciu dniach i choć w kolejnym sezonie po żmudnej rehabilitacji dostał zielone światło na powrót do Pucharu Świata, to strach siedział w głowie, przez co już po roku od feralnej sytuacji zakończył karierę. Czech do teraz jest zdania, że efekty tamtego zdarzenia wracają w jego młodym, 32-letnim, ale bardzo doświadczonym przez los organizmie.

Matka Natura puka się w czoło, ale pytań więcej niż odpowiedzi

Ten sam Mazoch przypomniał się środowisku narciarskiemu podczas inauguracyjnego weekendu PŚ. Poprzez konto na Facebooku skomentował głośny już wpis Stursy. "Skakanie na górze lodowej, super... (...) Nie wystąpię w niedzielę i sobotę, mój nowy kombinezon jest do wyrzucenia i doprawdy nie wiem, jak można skakać na górze lodowej. Oczywiście nie chcę nikogo obwiniać, bo upadek to wina mojej pomyłki. Oczywiście wiem, że przy piętnastu stopniach na plusie trudno jest cokolwiek zrobić, ale przy takich pomysłach Matka Natura puka się w czoło. Zdrowie w skokach powinno być ważniejsze od pieniędzy. A nie jest. Martwi mnie, że moi rywale będą przez kolejne dwa dni rywalizować na górze lodowej" - tak w dużej mierze wyglądał pełen emocji post Stursy.

Mazoch z kolei tłumaczył młodszemu koledze, zapewne przepełnionemu jednocześnie smutkiem i złością, że taki jest już ten sport, że przede wszystkim organizuje się dla ludzi, którzy chcą go oglądać, czy to na żywo, czy w telewizji. Napisał też, że choć skoki muszą się zmienić i jeszcze bardziej dbać o uczestników, to wizji tego, jak przełożyć pragnienia na rzeczywistość w zjawisku złożonym z tylu tysięcy czynników, na razie brak. "Pytań o skoki jest bardzo dużo, niestety odpowiedzi o wiele mniej. Vojtech, wracaj do zdrowia i na skocznię. Będę trzymał za ciebie kciuki i dopingował" - podsumował swój wywód.

Wpis Stursy:



Metoda udanych prób czy błędów?

I faktycznie jeżeli komuś należy przyznać w tej sprawie rację, to o wiele szybciej byłby to starszy z naszych południowych sąsiadów. Mazochowi nieokiełznana natura tej dyscypliny zabrała zapewne całą karierę, Stursa złapał delikatną kontuzję i do rywalizacji wróci być może już w kolejnym tygodniu, w fińskiej Ruce. Ale rzecz jasna obaj panowie zaczęli bardzo istotną dyskusję o nierzadkiej walce z wiatrakami, jaką skoki narciarskie niewątpliwie są.

Sezon Pucharu Świata ma być długi, zaczynać się, gdy tylko wyciągamy zimowe kurtki z szafy, a kończyć, gdy możemy je z ulgą schować. Problem jest jednak taki, że w połowie listopada trudno jest znaleźć na mapie Europy miasto, w którym FIS byłby w stanie zrealizować wszystkie cele dotyczące inauguracji cyklu. Musi dopisywać pogoda, na zawody musi przyjść sporo ludzi, a wszystko powinno być zrobione z wielką pompą. W poprzednich latach panowie z FIS próbowali rożnych rozwiązań. Wspominana Ruka nie udawała się, gdyż było tam mroźno, wietrznie, a na trybunach brakowało kibiców. W położonym na odludziu niemieckim Klingenthal też brakowało atmosfery. Test zdało jedynie w 2012 roku mające olimpijskie doświadczenie norweskie Lillehammer. W tym roku metodą prób i błędów postawiono na Wisłę. Prób udanych czy bardziej błędów? Zdania są podzielone, choć przechylają się w kierunku drugiej z opcji.



Wyrozumiały mistrz Kamil

Przez dwa dni startów w Perle Beskidu do czołówek mediów poszły co prawda upadki Stursy i Kornilova, lecz być może nawet kilkunastu zawodników odczuło na własnej skórze nierówności u. Bliscy zarycia o podłoże byli tacy specjaliści jak choćby Peter Prevc, Markus Eisenbichler czy nawet Kamil Stoch, który jednak wykorzystał całe swoje doświadczenie i w jednej z piątkowych prób na szczęście wyszedł z opresji.

- Trudno jest wylądować na nierównym u, ale i tak ludzie z Wisły wykonali kawał roboty. Skaczemy przecież na śniegu, choć tutaj jeszcze z nieba nie spadł - mistrz z Zębu był bardzo wyrozumiały dla organizatorów.

Skoczkowie to nie mnisi tybetańscy

Maciej Kot też nie kręcił nosem i przystał na to, co mu zaproponowano. Zdradził nawet, że rozsądny jak zwykle Stefan Horngacher doradzał Polakom, aby na takim u nie szarżowali z telemarkiem i lądowali w bezpieczny sposób, nawet kosztem strat punktowych za styl. - Po co nam kontuzje? Gdybyśmy byli mnichami tybetańskimi, to zapewne moglibyśmy wyłączyć myślenie i wyobrażać sobie, że lądujemy na miękkim i równym igielicie. Ale nimi nie jesteśmy. Stan podłoża ciągle siedzi gdzieś z tyłu głowy i musimy na wszystkie składowe uważać - "Kocur" opowiadał w piątek.

Pytanie o warunki na u jest chyba najczęściej zadawanym podczas listopadowego weekendu w dziesięciotysięcznym miasteczku. Niektórzy skoczkowie - w tym choćby broniący tytułu Stefan Kraft - doceniają to, w jakich warunkach pracowali organizatorzy i efekt tych prac doceniają. Inni z kolei żalą się, że na tym śniegu - pełnym głębokich wyrw, a w sobotę dodatkowo mocno zmrożonym - nie da się normalnie wylądować.

Nie radzą sobie tylko słabsi

Okrutnym faktem jest jednak to, że wyprodukowany przez miejscową firmę Supersnow sztuczny biały puch, z racji innej konsystencji i szybszego wiązania się cząsteczek przy niskiej temperaturze bardzo mocno ubity, boleśnie obnaża braki zawodników najgorzej przygotowanych do trudów sezonu. I na to uwagę zwraca fachura nad fachurami w tej dziedzinie, czyli Adam Małysz, dziś będący dyrektorem koordynatorem w PZN.

- Upadki u nas się zdarzały, to oczywiście FIS wyłapie. Ale ja podchodzę do tego ze spokojem. Z warunkami nie poradzili sobie ci słabsi ze stawki. Ci najlepsi potrafili nawet lądować stylowo, zrobić jeden skręt, po chwili drugi i już na górze odpinać narty - jeden z najwybitniejszych skoczków wszech czasów niewątpliwie wiedział, o czym mówi, gdy wytykał niedociągnięcia niektórym zawodnikom.

Dyrektor generalny Walter Hofer był jeszcze bardziej wyrozumiały dla oficjeli z Wisły. W jednym z wywiadów przyznał, że nie ma co do inauguracyjnego weekendu żadnych zastrzeżeń i że w jego opinii wszystko przebiegało zgodnie z planem. W opinii prezesa PZN Apoloniusza Tajnera również.

Show must go on

Czyli tradycyjny podział opinii. Skoczkowie swoje, organizatorzy swoje. Zawsze gdy myślę o wywrotkach i nieodłącznych problemach tej dyscypliny wynikających z niezbadanych wyroków natury, to do głowy przychodzą mi dwa cytaty z Włodzimierza Szaranowicza. Jak dziś pamiętam jego bardzo wymowne "Ojej" i wyrażające więcej niż tysiąc słów głębokie westchnięcie po upadku Mazocha, ale także słowa, które wypowiedział jeszcze w 2003 roku, bodajże dzień po kolejnym pamiętnym zderzeniu skoczka z podłożem. - Tak już z tą dyscypliną jest. Upadki to jej nieodłączna część. Niestety, ale show must go on - pan Włodzimierz stwierdził w krótkiej, acz bardzo trafnej opinii dla "Wiadomości" TVP po tym, jak potężny podmuch wiatru w Ruce o mały włos nie zabrał zdrowia i całej kariery Thomasowi Morgnesternowi.

Brutalne, ale prawdziwe. Show pójdzie do przodu już w niedzielę, w żegnającym Wisłę konkursie indywidualnym. Transmisja z zawodów w Eurosporcie 1 od godziny 14:30. Oby bez żadnych upadków.



Z Wisły Michał Błażewicz