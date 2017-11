- Zawsze, gdy w Polsce jesteśmy, latem czy zimą, przychodzi niesamowicie dużo ludzi, żeby nam kibicować. Polska to jedno z najlepszych miejsc do organizowania Pucharu Świata, lubimy tu przyjeżdżać - powiedział Norweg Robert Johansson po wygraniu drużynowego konkursu o PŚ w Wiśle.

Zdjęcie Norweg Robert Johansson /Grzegorz Momot /PAP

- Źle zaczęliśmy zawody, ale później wszyscy poprawiliśmy skoki. To był ważny dla nas konkurs i świetny dzień - mówił Johansson.

Przedstawiciel serwisu Eurosport.interia.pl zapytał Norwega o warunki panujące na sztucznie naśnieżonej skoczni.

- O tej porze roku zawsze ciężko przygotować sztuczny śnieg na takie zawody. Dlatego spodziewaliśmy się niedoskonałości. W piątek było z tym znacznie gorzej niż dzisiaj, więc mam nadzieję, że na niedzielny konkurs indywidualny skocznia zostanie jeszcze lepiej przygotowana - nie kryje Robert.

Norweg nie jest pierwszym skoczkiem zachwyconym otoczką każdych zawodów o PŚ organizowanych w naszym kraju.

Prosto z Wisły Michał Białoński, Waldemar Stelmach

