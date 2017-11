Puchar Świata w Wiśle. Kubacki: Kibice wzięliby drugie miejsce w ciemno

Dawid Kubacki był najlepszym z Polaków w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Wiśle. "Biało-Czerwoni" zajęli drugie miejsce wspólnie z Austrią. Triumfowała Norwegia. - Dla nas ten wynik jest satysfakcjonujący - powiedział nasz skoczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w Wiśle. Dawid Kubacki w 2. serii "drużynówki". Wideo Eurosport

Kubacki lądował na 125,5 i 122,5 m. Gdyby były to zawody indywidualne, te wyniki dałyby mu piąte miejsce.

Reklama

- Chcieliśmy do konkursu podejść na spokojnie, zrealizować swoje drobne cele bez zbędnego napalania się na zwycięstwo, pokazać dobre, solidne skoki. Na spokojnie wejść sobie w ten sezon - powiedział po zawodach Kubacki.

Mimo że był najlepszym z "Biało-Czerwonych", zawodnik zdaje sobie sprawę, że ani on, ani koledzy z drużyny jeszcze nie są w najwyższej formie.

- Pokazaliśmy, że mimo że to nie była nasza najwyższa dyspozycja, bo stać nas na dużo więcej, już jesteśmy w stanie rywalizować o czołowe pozycje. Dla nas to dobry wyznacznik tego, ile jeszcze mamy do popracowania, a później też do osiągnięcia - powiedział 27-letni skoczek.

Miejsce na niższym stopniu podium na własnej skoczni nie jest lekkim niedosytem?

- Drugie miejsce jest dla nas jak najbardziej satysfakcjonujące. Myślę, że kibice przed konkursem braliby to w ciemno. Spisaliśmy się jako drużyna - uważa Kubacki.

Polscy skoczkowie od roku nie schodzą z podium konkursów drużynowych. Czy to działa na wyobraźnię w kontekście choćby zbliżających MŚ w lotach, a przede wszystkim igrzysk olimpijskich?

- Na pewno działa na wyobraźnię mediów i kibiców - odparł ze śmiechem Kubacki.

- To jeszcze zbyt odległy termin, żeby o tym myśleć i prognozować. Dla nas istotą jest to, co robimy na skoczni, a nie to, co będziemy sobie prognozować przed zawodami. Myślenie o tym jest dla nas po prostu zbędne.

Z Wisły Michał Białoński i Waldemar Stelmach