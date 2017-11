Puchar Świata w Wiśle. Kubacki: Zawsze jesteśmy optymistami

Siedmiu polskich skoczków zakwalifikowało się do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. To także powód do optymizmu przed sobotnią drużynówką. - My zawsze jesteśmy optymistami - powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Eurosport.Interia.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Kubacki po kwalifikacjach w Wiśle INTERIA.TV

W piątkowych kwalifikacjach Kubacki zajął 13. miejsce. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft.

Reklama

- Były trudne warunki na skoczni, bo wiaterek z tyłu troszkę przeszkadzał i brakowało tak naprawdę noszenia na samym dole. Ale to jest kwestia do przegadania z trenerami, czy tam jakiś błąd na progu się jeszcze pojawiał, czy warunki były rzeczywiście takie, że ciężko było odlecieć - zastanawiał się Kubacki.

Pod względem technicznym kwalifikacyjny skok triumfatora letniej Grand Prix wydawał się nienaganny.

- Czy nienaganny to bym się kłócił, ale wydaje mi się, że na tym wyższym poziomie procentowym jakości, więc jestem zadowolony z tego dnia - powiedział nasz skoczek.

Jak ocenił piątkową rywalizację w kwalifikacjach?

- Dużych problemów nie było. Mieliśmy świadomość, że tutaj można mieć jakieś problemy przy lądowaniu, więc te lądowania były z pewną rezerwą. Widać było, ze śnieg przeszkadzał, tak naprawdę każdemu zawodnikowi, bo jest tu jeszcze trochę nierówno. Będą to jeszcze poprawiać na sobotę, więc z dnia na dzień będzie to lepiej wyglądało - powiedział Kubacki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skok Dawida Kubackiego (wideo) w kwalifikacjach Eurosport

Awans siedmiu zawodników do niedzielnego konkursu napawa optymizmem także przed sobotnimi zawodami drużynowymi.

- My zawsze jesteśmy optymistami - powiedział ze śmiechem Kubacki.

Latem skocznia w Wiśle została wyposażona w tory lodowe.

- To nowość tutaj, ale nie zwróciłem na nie uwagi, czyli są normalne po prostu, ani w jedną, ani w drugą. Bez jakiegoś większego komentarza co do nich - ocenił Kubacki

Z Wisły Michał Białoński i Waldemar Stelmach