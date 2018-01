Turniej Czterech Skoczni. Hannawald ma ciekawą nagrodę dla pogromcy Stocha

6 stycznia 2002 roku niemiecki zawodnik wygrał zmaganiach w Bischofshofen i tym samym jako pierwszy w historii zwyciężył we wszystkich konkursach Turnieju Czterech Skoczni. Teraz osiągnięcie Svena Hannawalda może wyrównać Kamil Stoch. Mistrz z Zębu wygrał w Oberstdorfie oraz w Ga-Pa. W środę powalczy w kwalifikacjach z Innsbrucku. Transmisja tylko w Eurosporcie 1 o godz. 14.

Zdjęcie Sven Hannawald /SID

Polak od początku 66. Turnieju Czterech Skoczni pokazuje świetną formę. W znakomitym stylu zwyciężył w obu konkursach w niemieckiej części imprezy. Wielu ekspertów wskazuje, że Stoch może w tym sezonie wyrównać wynik Hannawalda sprzed 16 lat.

Reklama

- Oczywiście liczę, że cały turniej wygra jeszcze mój rodak Richard Freitag, który jest drugi w klasyfikacji generalne tych zmagań. Widać jednak, że Kamil jest teraz w bardzo dobrej dyspozycji i trudno będzie go doścignąć. Trochę obawiam się, że Stoch wyrówna moje osiągnięcie z 2002 roku. To jest dla mnie naprawdę ważna sprawa, aby zachować tytuł jedynego skoczka, który czegoś takiego dokonał. Ze swojej strony mogę zapewnić, że temu, kto go pokona w Innsbrucku lub Bischofshofen postawię dobrego drinka albo piwo jak woli - uśmiechał się były niemiecki skoczek, a teraz ekspert Eurosportu.

W środę do grona byłych sportowców, którzy będą wyjaśniać zawiłości rywalizacji w Pjongczangu dołączył legendarny amerykański alpejczyk Bode Miller. Usłyszymy także jego rywala z tras Kjetila Andre Aamodta.

- Będąc na igrzyskach nie mieliśmy wiele czasu, aby być w wiosce olimpijskiej. Teraz pracując w roli ekspertów Eurosportu to się zmieni. Przeważnie mieszkaliśmy w specjalnie wynajmowanym domu. Jedliśmy tam dużo fajnych rzeczy. Ale w naszym sporcie to normalne. Śmiejemy się, że waga przecież daję prędkość i pomaga. Zdecydowanie inaczej niż w skokach narciarskich. Generalnie to cieszę się, że nie jestem teraz sportowcem. Musiałbym sobie robić co chwilę selfie i cały czas żyć w mediach społecznościowych. To chyba nie dla mnie - śmiał się ośmiokrotny medalista olimpijski. - To będzie dla mnie nowa sytuacja. Spodziewam się wiele fajnej zabawy i mam nadzieję, że będę mógł siebie potem słuchać w telewizji bez żenady - dodawał Norweg.

Kwalifikacje z Innsbrucku tylko w Eurosporcie 1. Zobaczymy w nim debiutującego w Pucharze Świata Tomasza Pilcha. Początek o godz. 14.

Z Innsbrucku – Krzysztof Srogosz, eurosport.Interia.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TCS. Kamil Stoch o zwycięstwie w Ga-Pa. Wideo Eurosport