Turniej Czterech Skoczni w całości od piątku tylko w Eurosporcie

Przełom grudnia i stycznia to jeden z najważniejszych momentów w kalendarzach fanów skoków narciarskich. Od 29 grudnia do 6 stycznia w Eurosporcie 1 i Eurosport Player fani obejrzą aż osiem transmisji z Turnieju Czterech Skoczni – cztery konkursy odbywające się kolejno w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen oraz kwalifikacje do wszystkich zawodów.

Osiem startów w dziewięć dni, cztery skoki w kwalifikacjach i osiem konkursowych, zaledwie jeden dzień odpoczynku – dla skoczków narciarskich Turniej Czterech Skoczni jest niezwykle wymagający. Najważniejsza rywalizacja sezonu – poza Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Pyeongchang 2018 – rozpoczyna się już w piątek. Kwalifikacje do wszystkich zawodów oraz cztery konkursy kibice obejrzą tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Player.

W ubiegłym sezonie Turniej Czterech Skoczni zdominowali Polacy. Kamil Stoch w wielki stylu wygrał cykl, Piotr Żyła był drugi, a tuż za podium uplasował się Maciej Kot. Powtórzenie tak znakomitych wyników będzie niezwykle trudne.

– Faworytów możemy typować na podstawie dotychczasowych wyników konkursów Pucharu Świata. Bez wątpienia powinniśmy wskazać na Richarda Freitaga. Bardzo mocni są Andreas Wellinger, Stefan Kraft, czy Norwegowie. W tym gronie jest też Kamil Stoch, który się rozkręca i jest cały czas bliski czołówki. Może to trochę myślenie życzeniowe, ale nie odmawiajmy szans także Piotrowi Żyle, Maciejowi Kotowi, Dawidowi Kubackiemu i Stefanowi Huli – powiedział Marek Rudziński, komentator Eurosportu.

Pierwszym akcentem TCS będą kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie. Wyłonią one 25 par, które zmierzą się w pierwszej serii sobotniej rywalizacji w systemie KO.

Program transmisji z Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 i Eurosport Player:

29 grudnia, 16:00, kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie

30 grudnia, 16:15, konkurs w Oberstdorfie

31 grudnia, 13:45, kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen

1 stycznia, 13:45, konkurs w Garmisch-Partenkirchen

3 stycznia, 14:00, kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku

4 stycznia, 14:00, konkurs w Innsbrucku

5 stycznia, 16:30, kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen

6 stycznia, 16:30, konkurs w Bischofshofen