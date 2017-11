W czwartek drugi odcinek serialu Eurosportu o Kamilu Stochu

​Jak młodego Kamila Stocha wspominają rodzice, siostry czy łyżwiarka szybka Luiza Złotkowska? Gdzie późniejszy mistrz olimpijski oddawał pierwsze skoki? Między innymi tego widzowie dowiedzą się oglądając drugi odcinek serii "Kamil Stoch. Moja Historia" - "Powrót do korzeni".

Premiera w czwartek o 13:30 w Eurosporcie 1. Powtórki programu m.in. w piątek o 15:45 w Eurosporcie 1 i o 20:30 w Eurosporcie 2.

"Powrót do korzeni" to drugi odcinek programu "Kamil Stoch. Moja Historia" - wyjątkowej produkcji Eurosportu pokazującej życie skoczka. W pierwszej odsłonie kamery Eurosportu towarzyszyły Kamilowi Stochowi i drużynie podczas przygotowań do sezonu w Wiśle. Drugi odcinek przeniesie widzów w czasy młodości podwójnego mistrza olimpijskiego. Kibice wysłuchają wspomnień jego rodziców, sióstr, czy dyrektorki Szkoły Mistrzostwa Sportowego, do której uczęszczał. Dowiedzą się także, jak z czasów szkolnych wspomina go Luiza Złotkowska, dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim. Widzowie zobaczą również miejsca, w których Stoch oddawał pierwsze skoki Seria "Kamil Stoch. Moja Historia" przedstawia nieznane do tej pory oblicze polskiego skoczka. Zabiera widzów w fascynującą podróż przez najważniejsze dla niego miejsca i momenty. Dzięki rozmowom z najbliższymi, pokazuje Kamila Stocha prywatnie. Produkcja Eurosportu daje także nowe spojrzenie na ogromny wysiłek wkładany przez skoczka w codzienny trening i przygotowanie do kolejnych startów.

Dzień po premierze drugiego odcinka, Kamil Stoch wraz z kolegami z drużyny rozpocznie rywalizację w drugich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem skoczkowie zaprezentują się w fińskim Kuusamo na skoczni Rukatunturi. Transmisja kwalifikacji do zawodów w piątek od 17:45 tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Player.

Konkurs drużynowy w sobotę od 16:00, a rywalizacja indywidualna w niedzielę od 15:00 w Eurosporcie 1 i Eurosport Player.

