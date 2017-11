PŚ w skokach. Marek Rudziński przed konkursami w Ruce. Wideo

Komentator Eurosportu Marek Rudziński zapowiada weekend z konkursami Pucharu Świata w Ruce. Sprawdźcie, co do powiedzenia na temat zawodów w wietrznej i mroźnej Finlandii miał do powiedzenia nasz ekspert.