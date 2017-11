Końcoworoczny maraton UFC

Ultimate Fighting Championship zdążyło przyzwyczaić fanów do hurtowej produkcji swoich gal w ostatnich latach. Nie inaczej jest w 2017 roku. Za nami 33 wydarzenia spod znaku UFC, a do końca roku czeka nas ich jeszcze 6!

Zdjęcie Max Holloway /julio cortez /East News

UFC Fight Night w Sydney było 33. galą światowego lidera rynku MMA. Do końca grudnia pozostało ich jeszcze 6, a więc średnio jedno wydarzenie na tydzień! W listopadzie ostatni raz UFC wyjdzie poza Amerykę Południową, kierując się do Chin. W Szanghaju Kevin Gastelum zmierzy się z byłym mistrzem wagi średniej Michaelem Bispingiem. "The Count" wszedł w zastępstwie za mającego problemy z kontrolą antydopingową Andersonem Silvą. Poza tym na karcie głównie miks lokalnych fighterów, oraz Rosjan.



Fani dostaną przerwę tylko w święta, ale za to czeka ich podwójna dawka emocji na początku miesiąca. 1 grudnia finał kolejnej edycji reality show The Ultimate Fighter, który wyłoni pierwszą mistrzyni w wadze muszej. Dzień później na UFC 218 do klatki wejdą trenerzy zakończonego sezonu TUF. Eddie Alvarez zmierzy się z niepokonanym Justinem Gaethje.

Wydarzeniem wieczoru starcie o kategorii piórkowej - Max Holloway vs. Jose Aldo. Poza tym na rozpisce Alistair Overeem, czy mistrz olimpijski z Pekinu w zapasach Henry Cejudo.

9 grudnia we Fresno ostatni w tym roku Fight Night z dającym widowiskowe walki Cubem Swansonem. Amerykanin, któremu kończy się kontrakt, zmierzy się z niepokonanym Brianem Ortegą. Na tydzień przed świętami natomiast UFC on Fox w kanadyjskim Winnipeg. W walce wieczoru zmierzy się dwóch byłych mistrzów odpowiednio kategorii półśredniej i lekkiej: Robbie Lawler i Rafael dos Anjos.

Rok 2017 zakończy się w Las Vegas dzień przed sylwestrem ostatnim PPV w tym roku. UFC 219, gdzie Cristiane "Cyborg" Santos po raz pierwszy będzie bronić swojego pasa wagi piórkowej. Jej rywalką była posiadaczka tytułu kategorię niżej, a więc Holly Holm. Na karcie takie nazwiska jak czołowy zawodnik wagi lekkiej na świecie Chabib Nurmagomiedow, Gokhan Saki, czy Carlos Condit.

Rozpiska gal UFC do końca 2017 roku:

UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum - 25 listopada - Szanghaj The Ultimate Fighter: A New World Champion Finale - 1 grudnia - Las Vegas UFC 218: Holloway vs. Aldo - 2 grudnia - Detroit UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega - 9 grudnia - Fresno UFC on Fox: Lawler vs. Dos Anjos - 16 grudnia - Winnipeg UFC 219: Cyborg vs. Holm - 30 grudnia - Las Vegas

DD