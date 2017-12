KSW 41. Trwa gala w katowickim Spodku. Sprawdź wyniki

Wojownicy MMA walczą w katowickim Spodku, gdzie rozgrywana jest gala KSW 41. Śledź przebieg pojedynków z Interią!

Zdjęcie Borys Mańkowski /Szymon Starnawski /East News

Walką wieczoru będzie starcie Borysa Mańkowskiego z Robertem Soldiciem. Stawką będzie pas wagi półśredniej.

Rywal Artura "Kornika" Sowińskiego - Japończyk Kleber Koike Erbst (22-4-1, 2 KO, 18 SUB) nie zmieścił się w limicie kategorii piórkowej podczas oficjalnej ceremonii ważenia i za karę stracił pas mistrzowski. Utraci tez aż 40 procent z wynegocjowanej gaży, a w przypadku jego zwycięstwa, tytuł pozostanie wakujący, czyli bez właściciela.

Fani MMA czekają na “freakfight", w którym zobaczymy Popka w pojedynku ze “Strachem" z Pitbulla - Tomaszem Oświecińskim.

W pierwszym starciu Gracjan Szadziński znokautował Macieja Kazieczkę. Szadziński potężnym ciosem powalił Kazieczkę na deski, a gdy rzucił się na niego i tłukł ciosami młotkowymi, sędzia musiał przerwać pojedynek. Do końca pierwszej rundy brakowało sekundy!

Łukasz Rajewski dobrze rozpoczął pojedynek z Salahdine Parnasse, ale w drugiej rundzie znacznie lepszy był Francuz. Polakowi nie udało się obalić rywala w trzeciej rundzie, a Parnasse złapał go od tyłu i mógł kontrolować sytuację. Sędziowie większościową decyzją przyznali zwycięstwo Francuzowi.

Grzegorz Szulakowski w efektownym stylu wygrał z Kamilem Szymuszowskim przez poddanie w pierwszej rundzie. Gdy za pierwszym razem złapał nogę przeciwnika, temu udało się uratować, ale za drugim razem Szymuszowski doznał kontuzji kolana i gdy krzyknął z bólu, sędzia przerwał pojedynek.

Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie w zapasach Damian Janikowski odniósł efektowne zwycięstwo z weteranem MMA - Antonim Chmielewskim. Janikowski od początku był bardzo aktywny, ale dał się zaskoczyć rywalowi, którym ładnym rzutem sprowadził go do parteru. Nie pozwolił jednak Chmielewskiemu zapiąć duszenia. Sędzia przerwał walkę po tym, jak Janikowski zablokował ramiona przeciwnika i bezlitośnie rozbijał go kolejnymi ciosami.

W wadze ciężkiej brutalny nokaut zafundował rywalowi Michał Andryszak! Zakończył walkę równie efektownie, co szybko. Doskoczył do Rodriguesa Jr. i zaatakował potężnymi "bombami". Po kilku ciosach młotkowych Brazylijczyk stracił przytomność i sędzia musiał ratować go przerywając pojedynek.



Ciekawie zapowiadający się pojedynek Marcina Wrzoska z Romanem Szymańskim spełnił oczekiwania kibiców. Obaj walczą efektownie i nie inaczej było tym razem. Polała się krew, były zwroty akcji i walka na pełnym dystansie, ale sędziowie byli jednomyślni i przyznali zwycięstwo Wrzoskowi.

Karta główna:

Maciej Kazieczko (3-1, 2 KO) - Gracjan Szadziński (7-2, 5 KO). Zwycięstwo przez TKO w 1. rundzie



Łukasz Rajewski (7-3-1NC, 5 KO) - Salahdine Parnasse (10-0-1, 1 KO, 4 SUB). Zwycięstwo większościową decyzją sędziów



Kamil Szymuszowski (16-5, 2 KO 4 SUB) - Grzegorz Szulakowski (9-1, 2 KO, 5 SUB). Zwycięstwo przez poddanie rywala w 1. rundzie.



Damian Janikowski (2-0, 2 KO) - Antoni Chmielewski (32-17, 5 KO, 18 SUB). Zwycięstwo przez TKO w 2. rundzie



Fernando Rodrigues Jr (11-4, 8 KO, 2 SUB) - Michał Andryszak (20-6-1NC, 13 KO, 6 SUB). Zwycięstwo przez TKO w 1. rundzie

Marcin Wrzosek (13-4, 5 KO, 3 SUB) - Roman Szymański (10-4, 1 KO, 3 SUB). Zwycięstwo jednomyślną decyzją sędziów

Kleber Koike Erbst (22-4-1, 2 KO, 18 SUB) - Artur Sowiński (18-8-2NC, 6 KO, 7 SUB) - walka o pas wagi piórkowej

Popek Monster (3-2, 3 KO) - Tomasz Oświeciński (0-0)

Walka wieczoru:

Borys Mańkowski (19-6-1, 3 KO, 7 SUB) - Roberto Soldić (12-2, 10 KO, 1 SUB)- walka o pas wagi półśredniej