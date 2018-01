Ronda Rousey zaprzeczyła pogłoskom o kontrakcie z WWE

Od kilku tygodni pojawiały się pogłoski, że słynna zawodniczka mieszanych sportów walki Ronda Rousey w najbliższą niedzielę pojawi się na "Royal Rumble". To jedna z największych corocznych gal organizowanych przez World Wrestling Entertainment (WWE), najbardziej znanej na świecie organizacji zawodowych zapasów. Sama zawodniczka zaprzeczyła jednak temu w rozmowie z serwisem TMZ.

Była mistrzyni federacji Ultimate Fighting Championship (UFC) w wadze koguciej i największa gwiazda kobiecego MMA w historii pozostaje poza oktagonem od 30 grudnia 2016 roku, gdy już w pierwszej rundzie znokautowała ją Brazylijka Amanda Nunes.

W 2015 roku, w czasie swojej największej popularności, Rousey pojawiła się gościnnie na "Wrestlemanii 31", największej gali organizowanej przez WWE. Od tamtego czasu zarówno ze strony samej zawodniczki, jak i przedstawicieli federacji pojawiały się sugestie, że być może w przyszłości pojawi się ona na kolejnych imprezach organizowanych przez tą słynną organizację prowrestlingu.

O takiej możliwości zrobiło się głośniej na początku stycznia, gdy Rousey zjadła obiad w towarzystwie Paula "Triple H" Levesque, jednej z najważniejszych osób WWE. Spodziewano się, że Rousey pojawi się na zaplanowanej na niedzielę gali "Royal Rumble" i weźmie podczas niej udział w 30-osobowej walce zawodniczek tej federacji.

W czwartek sama zainteresowana jednak temu stanowczo zaprzeczyła.

- Doceniam to, że jestem wiązana z uczestnictwem na tej gali, ale właśnie udaję się do Kolumbii, gdzie będę uczestniczyć w kręceniu filmu "Mila 22.", w którym zagra m.in. Mark Wahlberg. Do USA powrócę dopiero w połowie lutego - powiedziała Rousey w rozmowie z serwisem TMZ.

Do końca nie można wykluczyć, że jest to wspólna zagrywka Rousey i szefostwa WWE, by jej pojawienie się na niedzielnej gali utrzymać w tajemnicy. Przeciwko temu świadczy jednak fakt, że przed kilkoma dniami obecność w Kolumbii potwierdził w mediach społecznościowych również Peter Berg, reżyser tego filmu.

Rousey zaprzeczyła również, że podpisała kontrakt z World Wrestling Entertainment. - Niezależnie od tego, co mówią i piszą media, nie podpisałam żadnej umowy z WWE - zakończyła.

