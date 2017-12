Alexander Zverev wierzy w magię Perth

Niemiecka gwiazda tenisa Alexander Zverev (4. ATP) stwierdził, że udział w Pucharze Hopmana jest idealnym sposobem na przygotowanie formy na nowy sezon. Rozpoczynający się 30 grudnia turniej będzie dla 20-latka już trzecim kolejnym występem w Perth.

Zdjęcie Alexander Zverev /Imago

- Puchar Hopmana jest perfekcyjnym sposobem rozpoczęcia przygotowań do Australian Open. Wciąż pamiętam mój mecz z Rogerem Federerem ze stycznia. To było niesamowite i niezapomniane doświadczenie, z ogromnym potencjałem medialnym. Nigdy go nie zapomnę – powiedział Niemiec, który zdaniem wielu specjalistów w przyszłości zostanie liderem męskiego rankingu.

Reklama

Zverev podkreśla, że każdy sezon rozpoczęty w Perth był udany w jego wykonaniu.

- Uwielbiam tu przebywać, dlatego zawsze rozpoczynam tu sezon. Każdy rozpoczęty tu rok był dobry w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że tak samo będzie i teraz, a może 2018 rok okaże się jeszcze lepszy niż 2017 – zastanowił się Niemiec.

W 2016 roku partnerką Zvereva w Pucharze Hopmana była Sabine Lisicki, a w poprzednim sezonie Andrea Petkovic. Teraz Alexander zagra z Angelique Kerber, a cała ojczyzna liczy, że razem sięgną po trzecie trofeum dla Niemiec (po raz ostatni tenisiści z tego kraju wywalczyli je w 1995 roku).

Ich rywalami w grupie będzie Kanada, Belgia i Australia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polscy sportowcy w 2017 roku. Wideo Eurosport