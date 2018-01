Australian Open. Czilić: Z kim wolałbym zagrać w finale? Pomidor!

Dziennikarze robili podchody pod Marina Czilicia z każdej strony, ale w końcu nie wyciągnęli od niego informacji, z kim chciałby zmierzyć się w finale Australian Open. W piątek o godzinie 9:30 czasu polskiego drugi półfinał Roger Federer - Hyeon Chung, który wyłoni przeciwnika dla Chorwata.

W czwartek Czilić pokazał klasę, eliminując w trzech setach Kyle'a Edmunda 6:2, 7:6 (7-4), 6:2. Mistrz US Open z 2014 roku w Melbourne ma już na rozkładzie Rafaela Nadala, a w finale być może będzie musiał stawić czoła innemu z wielkiej trójki Rogerowi Federerowi, o ile wcześniej Szwajcar upora się z czarnym koniem turnieju.

Na pomeczowej konferencji prasowej dziennikarze dwoili się i troili, by wyciągnąć od Marina Czilicia, z kim wolałby zagrać o tytuł, ale chorwacki wieżowiec nie puścił pary z ust.

- Chciałbym zagrać z kimś, kogo ogram w finale - zaśmiał się Czilić.

- Nie bądź taki. Powiedz nam tak, jak byś rozmawiał z bratem - nie dawali za wygraną dziennikarze.

- Bratu powiedziałbym dokładnie tak samo - ciągnął zawodnik. - Roger ma nieprawdopodobny rekord w późnych fazach turniejów wielkoszlemowych. Jest coraz lepszy, dlatego gra z nim to zawsze wielkie wyzwanie. Z kolei Chung rozwinął się w ostatnich 6-12 miesiącach, dojrzał i gra naprawdę dobry tenis, który się podoba. To niesamowicie defensywny zawodnik, który potrafi uderzyć z każdej strony. Tak że, powtarzam, nie odpowiem na to pytanie, tylko skupię się na sobie.

- Ale my znamy tę odpowiedź.

- Ja niczego nie powiedziałem - przerwał z uśmiechem Marin Czilić.