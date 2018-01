Australian Open. Gael Monfils uczył sędziego zasad gry

W trzecim secie meczu Gael Monfils - Jaume Munar doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Francuski tenisista musiał uczyć sędziego... zasad gry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monfils uczył sędziego zasad gry. Wideo Eurosport

Rywal Monfilisa poczuł ból w nodze i poprosił o fizjoterapeutę. Nie mógł tego jednak zrobić, ponieważ wtedy serwował Francuz, ale sędzia nieoczekiwanie pozwolił na przerwę. Monfilis był zły, co jasno przekazał. - To niezgodne z zasadami - tłumaczył tenisista.

Reklama

Do sytuacji doszło w trzecim secie pojedynku. Monfilis wygrywał 2:0, a w gemach był remis 4:4. Ostatecznie fizjoterapeuta wyszedł do Munara, ale od razu stwierdził, że może grać dalej i tenisista wrócił na kort. Monfilis przez cały ten czas wykłócał się i to słusznie z arbitrem. W tenisie obowiązuje bowiem zasada, że fizjoterapeutę można wezwać, ale jedynie przy swoim serwisie. Ostatecznie Monfils wygrał mecz 3:0. Francuz wygrał siódmego gema trzeciego seta samymi asami serwisowymi. Jego rywal mógł tylko rozłożyć ręce.



Francuz to jeden z bardziej charyzmatycznych zawodników tenisa. Lubi zaskakiwać na korcie i często, kiedy uważa, że ma rację potrafi dosadnie to okazywać. Przez wielu nazywany jest też najzabawniejszym zawodnikiem tej dyscypliny. Zdarza mu się bowiem np. tańczyć na korcie.



AK

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Złoty gem Gaela Monfilsa z starciu z Jaumem Munarem. Wideo Eurosport