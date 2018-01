Australian Open. Martina Navratilova typuje Petrą Kvitovą do finałowej walki o tytuł

Pierwszy w sezonie turniej wielkoszlemowy zbliża się wielkimi krokami. Była numer jeden światowego tenisa Martina Navratilova jest przekonana, że ofensywny styl gry Petry Kvitovej predestynuje ją do czołowych miejsc, a doświadczenie Venus Williams daje jej przewagę nad resztą stawki.

Petra Kvitova to dwukrotna triumfatorka Wimbledonu, ale nie było jej dane wystąpić przed rokiem w Melbourne, gdyż została ugodzona nożem w grudniu 2016 r. i zmagała się z poważną kontuzją ręki. Pomimo wygrania turnieju na trawie w Birmingham, dopiero w US Open Czeszka była blisko osiągnięcia wysokiej formy, gdzie doszła do ćwierćfinału. Jeszcze w październiku doszła do półfinału w Pekinie.

„Zawsze miałam słabość do Petry Kvitovej. W końcu to leworęczna czeska zawodniczka podobnie jak ja. W ostatnich 12 miesiącach moja sympatia do niej wzrosła, bo walczyła dzielnie o powrót do formy. Przy absencji Sereny Williams myślę że Kvitova może walczyć o tytuł Australian Open. Ależ to byłaby historia” - napisała w swoim felietonie na oficjalnej stronie WTA była liderka światowego rankingu.

„Ofensywny tenis Kvitovej zapewnił jej dwa tytuły na Wimbledonie, a korty w Melbourne są równie szybkie jak trawa lub nawet szybsze, co jest idealne dla niej” - dodała Navratilova.

Serena Williams nie zdecydowała się bronić tytułu w Australii po tym, jak przyznała, że nie jest jeszcze gotowa do rywalizacji na najwyższym poziomie, bo we wrześniu urodziła pierwsze dziecko. Dobra rodziny będzie bronić jej starsza siostra, która stanie przed szansą wywalczenia tytułu. W ubiegłym roku przegrała przecież z siostrą dopiero w finale. „Mimo że ten turniej jest otwarty i jest wiele zawodniczek mogących wygrać, to daję przewagę Williams. Teraz rozpocznie rywalizację wiedząc, że nie czeka jej gra przeciwko siostrze” - oceniła Czeszka.

Pierwszy turniej Wielkiego Szlema rozpocznie się w Melbourne Park w poniedziałek.

