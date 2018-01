Australian Open. Novak Djoković: Nie jestem gotowy na 100 procent

Były lider rankingu Novak Djoković ma zagrać w Australian Open, ale sam przyznał, że jego łokieć jeszcze trochę go boli. – Nie jest do końca ok. Mam nadzieję, że podczas turnieju nic mi już nie będzie dolegać – powiedział.

Zdjęcie Novak Djoković /PA Sport

Pół roku nie widzieliśmy na światowych kortach Novaka Djokovicia. Ostatni turniej w poprzednim sezonie Serb zagrał w Wimbledonie. Potem zniknął. Miał problemy z łokciem, które okazały się poważniejsze. Potrzebował operacji. Wrócił dopiero na początku tego sezonu. Zagrał kilka meczów pokazowych, ale pierwsze poważne zmagania czekają go w Australian Open.

Były lider rankingu nieco zmartwił kibiców. – Z moim łokciem nie jest jeszcze ok w 100 procentach. Mam nadzieję, że podczas turnieju nie będzie mnie już bolał. Jeszcze kilka dni temu miałem wątpliwości czy w ogóle zagram. Sprawę konsultowałem oczywiście z lekarzami i dali mi zielone światło – powiedział tenisista.

Djoković pierwszy mecz zagra we wtorek. Jego rywalem będzie Amerykanin Donald Young. – Nie mogę się już doczekać tego starcia – dodał.

