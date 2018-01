Bernard Tomić nie skład broni i powalczy o Australian Open

Sprawiający problemy wychowawcze, kontrowersyjny Bernard Tomić jednak wystąpi w kwalifikacjach do Australian Open. 25-latek, po tym jak nie dostał dzikiej karty do turnieju, miał zbojkotować imprezę, ale w ostatniej chwili zdecydował się powalczyć. W środowy poranek Eurosport 1 pokaże jego mecz 1. rundy z Francuzem Vincentem Millot.

Sporo zamieszania było w ostatnim czasie wokół Bernarda Tomicia, który nie dostał dzikiej karty do Australian Open. Organizatorzy nie zamierzali mu pobłażać, bowiem tenisista od dłuższego czasu sprawia problemy wychowawcze. Na kortach także szło mu beznadziejnie, dlatego spadł na 140. miejsce w rankingu ATP, co oznaczało, że do imprezy w Melbourne może dostać się jedynie przez eliminacje.

Zdaniem ekspertów tenisista miał zbojkotować imprezę tłumacząc, że w „nie chce grać w kwalifikacjach”. Według gazety "Herald Sun" otrzymał lukratywną ofertę od producentów reality show "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here". W ostatniej chwili z niej nie skorzystał. Stawi się w środę na kortach, aby powalczyć o turniej główny.

W 1. rundzie trafił na Vincenta Millota. Australijsko-francuski pojedynek będzie można obejrzeć w środowy poranek w Eurosporcie 1. Stacja pokaże najciekawsze mecze kwalifikacyjne oraz cały turniej główny, który rozpocznie się 15 stycznia.

