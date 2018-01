Greg Rusedski nie wróży wielkich sukcesów Murrayowi

Andy Murray, po kolejnej operacji, wraca do zdrowia. Szkocki zawodnik przeszedł zabieg biodra i nie zobaczymy go jeszcze przez wiele miesięcy. - Mam nadzieję, że się mylę, ale on nie wygra już turnieju wielkoszlemowego - powiedział były najlepszy brytyjski zawodnik Greg Rusedski.

Zdjęcie Andy Murray. /AFP

30-letni Murray ma na koncie trzy triumfy w najważniejszych imprezach. Dwa razy zwyciężał w Wimbledonie i raz w US Open.

Reklama

- Jeśli znów będzie zdrowy, to ma szansę być najpierw w czołowej setce, a potem w pięćdziesiątce. Nie sadzę, aby on wygrał jeszcze kiedyś jakiś turniej wielkoszlemowy. Oczywiście mówię to tylko ze względu na jego problemy zdrowotne, które ma w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że on jednak wyprowadzi mnie z błędu - mówi Rusedski.

- Myślę, że on robi wszystko, co może, aby jak najszybciej wrócić na kort. Kiedy są takie problemy z biodrem, to potrzeba nawet pół roku, żeby znów być sprawnym. Na pewno Murray nie miał wyboru i musiał poddać się operacji - dodał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Droga Federera do tytułu w Australian Open 2017. Ćwierćfinałowa lekcja. Wideo Eurosport

- Sądzę, że Andy ma o wiele więcej do zrobienia w kwestii ponownej gry na wysokim poziomie niż miał na przykład Roger Federer. Jeśli spojrzy się na Szwajcara, to on przez całą karierę miał tylko jedną operację kolana, a kontuzji przecież doznał nie na korcie, tylko w łazience. W przypadku Szkota, to on miał w życiu zdecydowanie więcej problemów. Miał operacje pleców, biodra i inne urazy. Jest jednym z naszych największych sportowców w historii. Mam nadzieję, że jeszcze wróci na szczyt, ale w tym momencie to stoi pod wielkim znakiem zapytania - ubolewa były tenisista.

Murray jest jedną z gwiazd, które nie zobaczymy w Melbourne.

Wielkoszlemowy Australian Open rozpocznie się 15 stycznia. Relacje na żywo w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player.

Srogi