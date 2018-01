ITF Andrezieux-Boutheon. Magdalena Fręch przegrała w finale

20-letnia Polka, która nie tak dawno po raz pierwszy w karierze grała w I rundzie Australian Open, w sobotę zaliczyła półfinał mniejszej imprezy rangi ITF. W francuskim Andrezieux-Boutheon Magdalena Fręch przegrała jednak w walce o finał z Georginą Garcią-Perez 4:6, 6:1, 3:6.

Początek roku młoda Magdalena Fręch miała bardzo dobry. Przeszła przez kwalifikacje Australian Open, co w jej przypadku można uznać za dużo sukces. W wielkoszlemowym debiucie w pierwszej rundzie przegrała z solidną Carlą Suarez Navarro.

Z Australii wróciła do Europy, gdzie od poniedziałku rywalizowała w mniejszej imprezie ITF. W francuskim Andrezieux-Boutheon 20-latka dotarła do półfinału. Przegrała po walce z Hiszpanką Georginą Garcią-Perez 4:6, 6:1, 3:6.

W imprezie zdobyła 29 punktów do rankingu WTA, co w najnowszym zestawieniu da jej awans na ok. 140. miejsce. Jej założeniem jest awans do pierwszej setki.

Teraz Fręch wróci do Polski i będzie przygotowywać się do występu w Pucharze Federacji. W lutym poleci z kadrą do Tallina na turniej Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej.

"Biało-Czerwone" zagrają w grupie D z Turcją, Austrią i Łotwą. W składzie zabraknie naszej gwiazdy Agnieszki Radwańskiej.

