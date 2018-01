Magda Linette uniknęła eliminacji w turnieju w Hobart

Druga najlepsza polska singlistka Magda Linette rzutem na taśmę załapała się do turnieju głównego w Hobart. W pierwszej rundzie poznanianka trafiła na niewygodną, najwyżej rozstawioną w imprezie, Chinkę Shuai Zhang.

Zdjęcie Magda Linette /Imago

Dla Linette będzie to drugi występ w roku i ostatni przed rozpoczynającym się 15 stycznia wielkoszlemowym Australian Open (transmisje z imprezy w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze).

Reklama

W pierwszym turnieju w sezonie Polka odpadła w drugiej rundzie w Shenzhen. Przegrała z Węgierką Timeą Babos 2:6, 1:6. Wcześniej pokonała Słowaczkę Janę Cepelovą 7:5, 2:6, 6:4.

Z Chin poznanianka przeniosła się do Australii, gdzie najpierw zagra w Hobart. Miała trochę szczęścia, bo jako jedna z ostatnich załapała się do turnieju głównego. W pierwszej rundzie wylosowała Shuai Zhang, z którą nie ma najlepszego bilansu. Przegrała z nią do tej pory wszystkie trzy mecze. Tak było w Kuala Lumpur (2014) oraz Birmingham (2017) i New Haven (2017).

Pierwsze mecze drabinki głównej ruszą już w niedzielę 7 stycznia.