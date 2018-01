Porażka Rafaela Nadala w Kooyong Classic

Rafael Nadal po swoim pierwszym meczu w pokazowym turnieju Kooyong Classic potwierdził, że będzie gotowy na rozpoczynający się 15 stycznia Australian Open. We wtorek w Melbourne lider rankingu ATP zagrał po raz drugi w ostatnich trzech miesiącach, przegrywając z Richardem Gasquetem 4:6, 5:7. Na szczęście Rafa nie odczuwał bólu w kolanie, z którym miał ostatnio kłopoty.

Zdjęcie Rafa Nadal se enfrenta a Richard Gasquet en el Kooyong Classic, previo al Open de Australia /Getty Images

- To był dla mnie dobry sprawdzian i dobry trening. Czuję się dobrze. W następnych dniach potrenuję, by należycie przygotować się do Australian Open – podkreślił Nadal.

Dla Hiszpana był to pierwszy mecz od listopadowych Finałów ATP, gdy w swoim jedynym spotkaniu przegrał w trzech setach z Davidem Goffinem.

We wtorek tenisista z Majorki daleki był od swojej optymalnej dyspozycji, ale przynajmniej miał okazję spędzić na korcie sporo minut. W drugim secie przegrywał już z Gasquetem 0:3, by wyjść na 5:4, ale ostatecznie stracić swoje podania po raz kolejny. Gry nie ułatwiały jednak porywy wiatru.

- Ostatni rok był dla mnie długi i przygotowania do nowego sezonu rozpocząłem trochę później niż zwykle – podkreślił.

Z wcześniejszego turnieju w Brisbane Nadal wycofał się z powodu braku należytego przygotowania. Z kolei w środę zagra w Tie-Break Tens, gdzie spotka się z Novakiem Djokoviciem, Stanem Wawrinką i Nickiem Kyrgiosem.