Puchar Hopmana. Australia lepsza od Kanady

Daria Gavrilova pokonała Eugenie Bouchard 6:1, 6:4, a Thanasi Kokkinakis wygrał 6:4, 3:6, 6:3, dając Australii zwycięstwo z Kanadą w niedzielnym meczu Pucharu Hopmana. Dla obu zespołów były to pierwsze spotkania w grupie A, w której rywalizują z Belgią i Niemcami.

Zdjęcie Daria Gavrilova of Australia celebrates during her match against Agnieszka Radwanska of Poland during Day 7 of the Connecticut Open at Connecticut Tennis Center at Yale on August 25, 2017 in New Haven, Connecticut. /Getty Images

Gavrilova znakomicie rozpoczęła mecz z byłą rakietą numer pięć, bo od ekspresowego prowadzenia 5:0. W drugim secie prowadziła już 3:0, ale Bouchard spróbowała za wszelką cenę wrócić do gry. Przy 3:2 Australijka musiała bronić trzy breakpointy.

- Pierwszy set był wspaniały, ale w końcówce drugiego zrobiło się nerwowo. Za bardzo chyba chciałam. Najważniejsze jednak, że wygrałam – powiedziała po meczu 25. rakieta kobiecego rankingu. – Początek był dla mnie niezwykle udany, choć spotkanie wymagało ogromnych sił. Starałam się utrudnić jej życie od pierwszej piłki – dodała.

Więcej czasu do odniesienia zwycięstwa potrzebował Kokkinakis, bo Pospisil w drugiej partii zaczął grać bardzo dobrze. Losy meczu rozstrzygnęły się dopiero w szóstym gemie finałowego seta, gdy Australijczyk zanotował jedynego w tej części spotkania breaka, na 4:2.

W grze podwójnej Bouchard i Pospisil pokonali rywali po dwóch tie-breakach 4:3(1), 4:3(4).