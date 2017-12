Roger Federer zachowuje dystans wobec oczekiwań

Roger Federer nie wiedział, czego może po sobie oczekiwać w 2017 roku. Tymczasem powrót Szwajcara po kontuzji okazał się niesamowicie udany, a świetny sezon rozpoczął triumfem w Australian Open. Teraz do rywalizacji na antypodach przystępuje jako wicelider rankingu ATP i 19-krotny triumfator w Wielkim Szlemie.

- Oczekiwania względem tego roku są oczywiście większe, ale jednocześnie staram się sobie przypominać, że liczenie na takie same sukcesy, jak w 2017 roku jest raczej nienormalne i nierealistyczne – powiedział Federer, który rozpocznie sezon od występów w Pucharze Hopmana. – Muszę zachować chłodną głowę, starać się z całych sił i zobaczymy, jakie da to efekty. Na razie jestem bardzo zadowolony ze swoich przygotowań – zaznaczył „FedEx” po przyjeździe do Perth.

W Pucharze Hopmana Federer zagra w zespole z Belindą Bencic. Identycznie do sezonu Szwajcar przygotowywał się przed rokiem, zrywając z wcześniejszą tradycją występów w pokazowym turnieju w Kooyong.

- Celem jest dla mnie oczywiście Melbourne. Mam nadzieję, że Puchar Hopmana zapewni mi wszystko, czego potrzebuję. Przed rokiem ten schemat zadziałał perfekcyjnie. Oby był to dobry prognostyk przed tym, co nadejdzie teraz – przyznał Federer.