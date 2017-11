Szóstka triumfatorów w Wielkim Szlemie zagra w Brisbane

Organizatorzy Brisbane International presented by Suncorp mogą zacierać ręce. Do przyszłorocznej edycji turnieju zgłosiły się aż cztery triumfatorki i dwóch triumfatorów w Wielkim Szlemie. Wśród pań będą to Sloane Stephens, Petra Kvitova, Garbine Muguruza i Samantha Stosur, a wśród mężczyzn Rafael Nadal i Andy Murray. Impreza w Queensland Tennis Centre potrwa w dniach 31 grudnia - 7 stycznia.

Zdjęcie Garbine Muguruza /AFP

Nie zabraknie też obrońcy tytułu i zwycięzcy Finałów ATP Grigora Dimitrowa. Będzie też najlepszy tenisista turnieju z 2016 roku - Milos Raonic oraz ubiegłoroczny finalista Kei Nishikori.

Reklama

Młode pokolenie reprezentować będzie dwóch uczestników Finałów ATP Next Gen - ich zwycięzca Hyeon Chung oraz tenisista, który zrobił w ostatnich 12 miesiącach największy postęp - Denis Shapovalov.

W drabince kobiet też nie zabraknie innych głośnych nazwisk. Zagrają chociażby światowa czwórka - Karolina Pliszkova, szósta w rankingu Elina Switolina, ósma Caroline Garcia i dziewiąta Johanna Konta.

Obecne będą również gwiazdy australijskiego tenisa - Nick Kyrgios i Ash Barty.

- Kibiców z Brisbane czeka niesamowity turniej. Udało nam się potwierdzić start bardzo wielu gwiazd - podkreślił dyrektor turnieju Geoff Quinlan. - Tenis na najwyższym poziomie mamy zagwarantowany już od pierwszej rundy. Miejmy nadzieję, że fani mocno wspierać będą Aussies, dowodzonych przez Ash, Nicka i Sam - dodał.

BR