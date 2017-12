Turniej WTA w Shenzhen. Linette rozpoczęła sezon od ciężko wywalczonego zwycięstwa

Magda Linette (72. WTA) po trwającym dwie godziny i 15 minut boju pokonała Słowaczkę Janę Cepelovą (109. WTA) 7:5, 2:6, 6:4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w chińskim Shenzhen. Tam rywalką Polki będzie lepsza z pary Timea Babos (55. WTA) - Wang Xiyu (584. WTA).

Zdjęcie Magda Linette, Wuhan /Imago

Niedzielny mecz miał niezwykle wyrównany przebieg. W pierwszym secie poznanianka zanotowała trzy przełamania, a rywalka dwukrotnie potrafiła odrobić stratę breaka.

W drugiej partii Cepelova szybko objęła prowadzenie 3:0 z przewagą dwóch przełamań i nie roztrwoniła go aż do końca.

W finałowym secie do stanu 4:3 dla poznanianki gemy pewnie wygrywały serwujące. Następnie Linette przełamała Słowaczkę na 5:3, by przy swoim podaniu zmarnować dwie piłki meczowe (przy 40/15). Dziesiąty gem był najdłuższym w całym meczu, a Polka zakończyła go przy czwartej meczowej.

W imprezie w Shenzhen (pula nagród 750 00 dolarów) Linette znalazła się w górnej połowie drabinki. Tam też są m.in. turniejowa jedynka Simona Halep oraz czwórka - Rumunka Irina Begu, która zdążyła już awansować do drugiej rundy.

Tytułu broni Czeszka Katerina Siniakova [6], która w pierwszej rundzie pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6:1, 6:1.