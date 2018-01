WTA Sydney. Pierwsze zwycięstwo w karierze Ellen Perez

Sensację w 1. rundzie turnieju w Sydney sprawiła Ellen Perez, która okazała się lepsza od Kristiny Mladenovic i zanotowała pierwsze zwycięstwo w karierze. Francuska tenisistka skreczowała przy stanie 6:4, 4:2 dla Australijki z czwartej setki rankingu.

Zdjęcie Kristina Mladenovic /Getty Images

Mladenovic pogrążona jest w głębokim kryzysie. Przegrała 14. mecz z rzędu, ale tym razem nie sprostała zarówno rywalce, jak i ekstremalnym warunkom pogodowym panującym w Sydney. Były one ponad siły nawet dla przyzwyczajonej do upałów Perez.

- Było bardzo gorąco. Nie przesadzam. Lubię, jak jest ciepło, ale nawet dla mnie było trochę za ciepło. Zaczynało mi to już dokuczać. Może nie tak bardzo jak jej, ale było naprawdę gorąco - przyznała Ellen Perez.

Wysoka temperatura od początku dawała się we znaki Mladenovic, która regularnie wzywała na kort lekarza. - Ciężko się gra, kiedy przegrywasz, a na dodatek czujesz się nie najlepiej - współczuła rywalce Australijka.

Dla 343. w rankingu Ellen Perez nie byłoby miejsca w głównej drabince, gdyby nie to, że dostała dziką kartę. 22-latka odpłaciła się organizatorom za szansę i w 2. rundzie turnieju w Sydney zagra z lepszą z pary Ashleigh Barty - Veronika Cepede.

- Do tej pory grałam głównie na poziomie akademickim, więc to dla mnie znakomita okazja. Pierwsze zwycięstwo doda mi pewności siebie. Niedawno grałam w US Open z Shuai Zhang i zostałam tam zmieciona z kortu, więc tym bardziej się cieszę - świętowała pierwsze zwycięstwo w karierze Ellen Perez.