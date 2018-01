Australian Open. Rafael Nadal: Jestem zmęczony, ale daję radę. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Diego to wielki tenisista. Stoczyłem z nim prawdziwą batalię. Jestem trochę zmęczony, ale ze zdrowiem na razie jest wszystko w porządku. Mogłem do końca walczyć - powiedział Rafa Nadal po awansie do ćwierćfinału Australian Open.