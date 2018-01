Australian Open. Nick Kyrgios popisał się mistrzowskim refleksem. Wideo

Po dwóch przegranych setach Nick Kyrgios przebudził się i zaczął odrabiać straty. W jednej z akcji Australijczyk zaatakował i podbiegł do siatki. Grigor Dimitrow próbował go ominąć, ale Kyrgios odbijał każdą piłkę. To był pokaz mistrzowskiego refleksu. Australian Open na żywo w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.