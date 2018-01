Chung Hyeon w programie "Gem, Schett i Mats". Wideo

Do programu "Gem, Schett i Mats" w Eurosporcie wpadł Chung Hyeon. Świeżo upieczony półfinalista Australian Open wspólnie z Matsem Wilanderem i Barbarą Schett próbował zrozumieć fenomen swojej znakomitej gry w Melbourne i zastanawiał się nad tym, co musi w niej mimo to poprawić.