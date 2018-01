Australian Open. Marin Cilić: mogło być pięknie, ale tylko ten finał

- To mogły być dwa najlepsze tygodnie w moim życiu, ale ten finał. To był bardzo trudny mecz. Roger Federer zagrał wspaniale w piątym secie i to wystarczyło. Gratuluję mu. Chcę jeszcze podziękować mojej ekipie. Mam nadzieję, że przy innej okazji wygramy - powiedział Marin Cilić, który w finale Australian Open musiał uznać wyższość Federera.