Igrzyska zimowe w 2026 roku w Szwecji i na Łotwie?

Szwedzki Komitet Olimpijski (SOK) chce zorganizować zimowe igrzyska w 2026 roku wspólnie z Łotwą.

Już wcześniej SOK planował zimową olimpiadę na rok 2022, lecz nie uzyskał zgody politycznej z powodu zbyt wysokich kosztów budowy obiektów i prace nad oficjalną kandydaturą, która miałaby zostać złożona do MKOl, zostały przerwane w styczniu 2014.

Przez cały 2016 gmina Sztokholm pracowała nad nowym projektem z myślą o roku 2026, lecz działania wstrzymano z powodu zbyt wysokich kosztów organizacji imprezy. Teraz miasto i SOK ponownie rozważają organizację igrzysk, a nowy kosztorys wskazuje, że jest to finansowo możliwe. W listopadzie przedstawiciele MKOl odwiedzili w tym celu stolicę Szwecji.

Radna sztokholmskiego ratusza Anna Koenig Jerimyr tłumaczyła, że obecnie sytuacja jest inna niż w 2014 roku z powodu zwiększonego udziału finansowego MKOl, który też ustalił górną granicę kosztów organizacji na 1,3 miliarda euro.

- Najważniejsze dla nas jednak, że termin składania aplikacji upływa dopiero w październiku 2018 - zaznaczyła.

Z kolei rzecznik SOK Lars Markusson wskazał, że w Szwecji nie ma obiektów do saneczkarstwa i bobslei, a koszt ich budowy to minimum 100 milionów euro, lecz takie tory funkcjonują w łotewskiej Siguldzie, mieście położonym 50 kilometrów od Rygi.

- Wcześniej organizacja olimpiady w dwóch państwach nie wchodziła w grę, lecz teraz - według nowych wytycznych MKOl - jest to możliwe, więc jeżeli dojdziemy do porozumienia, to opracujemy wspólnie z Łotwa nowy projekt - powiedział Markusson dziennikowi "Dagens Nyheter".

Zwrócił uwagę, że takie rozwiązanie ma przekonać szwedzkich polityków do poparcia projektu, którego koszt - poprzez współpracę z Łotwą - zostaną poważnie zmniejszony.

Głównym miastem igrzysk 2026 roku ma być Sztokholm, konkurencje alpejskie byłyby rozgrywane w Aare, a narciarstwo klasyczne w Falun, gdzie w 2015 roku odbyły się mistrzostwa świata i są nowe skocznie narciarskie.

Kraje bałtyckie są dla Szwecji handlowo, politycznie i turystycznie krajami sąsiedzkimi, a Sztokholm posiada z nimi kilkanaście codziennych połączeń, w tym kilka z Rygą.

Stolica Szwecji była gospodarzem letnich igrzysk 1912 roku, a w 1956, kiedy odbywały się w Melbourne, rozegrano tam konkurencje jeździeckie.

Szwecja aż sześć razy bez powodzenia starała się o organizację zimowej olimpiady. Ubiegały się o to prawo Goeteborg, dwukrotnie Falun i trzy razy Oestersund. Sztokholm chciał z kolei gościć letnie igrzyska w 2004 roku.

