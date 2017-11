Ekantor.pl Falubazu Zielona Góra pozyskał Madsa Hansena i zamknął skład

Ekantor.pl Falubazu Zielona Góra podpisał dwuletni kontrakt z Madsem Hansenem. 17-letni Duńczyk definitywnie zamyka skład drużyny na sezon 2018.

"Budowę składu na sezon 2018 kończymy perspektywicznym dwuletnim kontraktem. Z naszą drużyną związał się bowiem 17-letni Mads Hansen, który w tym roku pokazał się ze świetnej strony w międzynarodowych turniejach" - napisano na stronie Falubazu.



Klub przekazał, że Mads Hansen sportową karierę rozpoczął od miniżużla. Następnie, czyniąc systematyczne postępy, przesiadał się na motocykle o coraz większej mocy. Rok temu zdobył Puchar Europy w kategorii 250 ccm, a w sezonie 2017 wygrał turniej w tej samej kategorii rozgrywany na torze w Grudziądzu.



Drużyna z Zielonej Góry została oparta na wicemistrzu świata Patryku Dudku i doświadczonym Piotrze Protasiewiczu. Jednym z jej liderów ma być także wychowanek zielonogórskiego klubu Grzegorz Zengota, który wrócił z Unii Leszno.



Do drużyny dołączyli również: Duńczyk Michael Jepsen Jensen (z Get Well Toruń) i Kacper Gomólski (z pierwszoligowego Wybrzeża Gdańsk) i Niemiec Martin Smoliński; tzw. kontrakt warszawski podpisał Krzysztof Jabłoński. Umowę z Falubazem przedłużył Szwed Jacob Thorssell.



Formację juniorską tworzą: Sebastian Niedźwiedź, Mateusz Tonder, Alex Zgardziński, Mateusz Burzyński, Damian Pawliczak, Wojciech Pilarski, Jakub Osyczka. Szkoleniowcem pozostał trener reprezentacji Polski Marek Cieślak.



Drużynę z Zielonej Góry opuścili: Jarosław Hampel (Unia Leszno), Jason Doyle (Get Well Toruń) i Andrij Karpow.