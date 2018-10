Agnieszka Radwańska: Moja stopa jest w opłakanym stanie

Agnieszka Radwańska nie jest pewna swojej przyszłości na korcie. Najsłynniejsza polska tenisistka w rozmowie z eurosport.interia.pl przyznała, że chciałaby wrócić do wielkiego grania, ale cały czas ma duże kłopoty ze zdrowiem.

- Chęć jest, ale gorzej z siłą, a powinno być wszystkiego po trochu. Tymczasem tej siły i zdrowia jest coraz mniej. Niestety, stopa jest w opłakanym stanie. Nie chce niczego mówić, wszystko się okaże w najbliższych tygodniach - powiedziała tenisistka.

Radwańska przyznała, że ma także ogólne problemy ze zdrowiem.

- Permanentne zmęczenie, układ nerwowy rozszarpany do ostatniego włoska - stwierdziła.

Największy problem dotyczy jednak stopy. Pochodząca z Krakowa zawodniczka zaznaczyła, że to mechaniczny uraz.

- To nieoperacyjna sprawa, nie pomoże też jakikolwiek zabieg. Czy mam na nogach szpilki, czy buty do grania, to boli tak samo. Mówiąc najprościej, moja lewa stopa jest tak zmiażdżona od biegania czy hamowania, że mało co już w niej pracuje. Wszystko puchnie, momentalnie jest stan zapalny. Potrafię się nawet obudzić ze skurczami w środku nocy. Żadne zastrzyki już nie pomagają - ani z kortyzolu, ani z osocza. To irytujące, bo człowiek próbuje wszystkiego, ma najlepszych lekarzy wokół siebie i zabiegi, ale organizm mówi "stop" - podsumowała.

Radwańska poświęca się nie tylko sportowi. Coraz poważniej myśli o własnym biznesie. Niedawno została właścicielką ekskluzywnego apartamentowca w Krakowie.

- Plany na przyszłość to na pewno dużo rehabilitacji, dbania o zdrowie i próbowanie dojść do stuprocentowej formy. Kolejnych kilka tygodni pokaże, czy będę w stanie wrócić na kort od razu i... czy w ogóle będę w stanie wrócić. Jeśli chodzi o biznesową stronę, moje apartamenty powstały w Krakowie za pomocą w dużej mierze mojej mamy - stwierdziła.

W najnowszym rankingu WTA Radwańska znalazła się na 74. pozycji. Liderką jest Rumunka Simona Halep.

29-letnia krakowianka w karierze wygrała 20 turniejów z cyklu WTA. Jej największym sukcesem było zwycięstwo w mistrzostwach WTA w 2015 roku. Wtedy w finale pokonała Czeszkę Petrę Kvitovą 6:2, 4:6, 6:3.

Polka raz zagrała w finale imprezy wielkoszlemowej. W 2012 roku doszła do tej fazy w Wimbledonie. Na swojej ulubionej nawierzchni, trawie, w decydującym spotkaniu uległa jednak Amerykance Serenie Williams 1:6, 7:5, 2:6.

Ostatnie lata to jednak gorszy okres w karierze Radwańskiej. Ostatni turniej wygrała w październiku 2016, a ostatni raz w finale wystąpiła w styczniu 2017.

Czy będzie jej dane jeszcze poprawić swoje statystyki?

